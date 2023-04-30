الصحة تناقش تحديث وتوحيد خدمات الطوارئ بالمستشفيات

غزة- وكالة الرأي

ناقشت لجنة تحديث وتوحيد مكونات ترولي الطوارئ بأقسام المستشفيات خلال لقائها الأول اليوم، تحديد مكونات ترولى الطوارئ من الأدوية والمستلزمات الطبية لأهمية وجود هذه المكونات فى جميع أقسام المستشفيات خاصة في عملية التدخل وإنقاذ الحياة للحالات التي تشكل خطورة مباشرة على حياة المريض.

وتم تشكيل اللجنة من قبل مدير عام المستشفيات د.محمد زقوت والتي تمثلت بالدائرة الطبية ودائرة طب الطوارئ والتمريض والصيدلة.

وأفاد د.أيمن الفرا نائب مدير عام المستشفيات أنه تم التوافق خلال اللقاء على جميع محددات هذه الخدمة والتي سيتم تجهيزها على عدة جلسات متتالية وصولا لوضع سياسة واضحة وخدمة فاعلة ومنظمة تحت تصرف الكوادر الطبية عند الضرورة الملحة للتدخل العاجل