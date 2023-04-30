وزارة العمل: سلامة العمال والحفاظ على حياتهم أساس عملنا

غزة – وكالة الرأي:

أكدت وزارة العمل في غزة، على استمرار جهودها في دعم وبناء منظومة السلامة والصحة المهنية في القطاع الاقتصادي، مشيرةً إلى أن هذا التطوير يتحقق بمشاركة أطراف الإنتاج والشركاء المحليين والدوليين ذوي العلاقة بالسلامة والصحة المهنية.

وبمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي تحتفل به وزارة العمل مع جميع دول العالم بيوم الثامن والعشرين من شهر أبريل من كل عام، قالت الوزارة في بيان صحفي وصل "وكالة الرأي"، اليوم الأحد: عمالنا البواسل.. سلامتكم والحفاظ على أرواحكم هدفنا الأساس الذي نسعى دوماً لتحقيقه".

وأضافت: "نعمل على ذلك من خلال عملنا اليومي للتأكد من توفر ظروف وشروط العمل داخل المنشأة، بهدف الوصول إلى بيئة عمل آمنة ولائقة تحقق العدالة لجميع العاملين".

وشددت الوزارة على أنها تهدف من خلال شراكتها الأصيلة مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات، إلى توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للعاملين من خلال تطبيق قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، والتشريعات الصادرة بالاستناد إليه، للحد من حوادث العمل والإصابات الناجمة عنها، والتي تودي بحياة ما يزيد عن 2 مليون إنسان على مستوى العالم سنوياً.

وتابعت: نسعى من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل بكل طاقتها للحفاظ على أرواح العاملين في جميع المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة".

وأوضحت أن ذلك يتحقق من خلال إلزام أصحاب المنشآت الاقتصادية بتوفير جميع متطلبات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، مشيرة إلى قيام فرق التفتيش بتنفيذ العديد من الزيارات التفتيشية واللقاءات التوعوية للعاملين وأصحاب الأعمال.

وأضافت: "الحفاظ على أرواح وحياة العمال هدفنا الأساس الذي نسعى دوماً لتحقيقه من خلال عملنا اليومي للتأكد من توفر ظروف وشروط العمل داخل المنشأة، بهدف الوصول إلى بيئة عمل آمنة ولائقة تحقق العدالة لجميع العاملين".

وأهابت الوزارة أصحاب المنشآت وارباب العمل بضرورة الالتزام بكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تساهم في الحد من المخاطر المهنية، والحفاظ على ممتلكاتكم وسلامة العاملين، والعمل على مواجهة التحديات والظروف القاهرة.

وفي دعوة إلى شركاء العمل في مؤسسات المجتمع المحلي والدولي، عبّرت الوزارة عن أملها في بذل المزيد من التكاتف والعمل المشترك من أجل دعم وبناء منظومة السلامة والصحة المهنية، التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى بيئة عملٍ آمنة ولائقة.

وختمت الوزارة بيانها، بالقول: "معاً وسوياً لتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، تحافظ على سلامة وصحة العاملين، وتضمن لهم حقوقهم التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني".