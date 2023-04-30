النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2518) الأحد 30/4/2023
أخبار فلسطينية
أمين عام “الجهاد الإسلامي” يلتقي وزير الخارجية الإيراني في بيروت
منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من مخطط إسرائيل لبناء شبكة من الطرق الالتفافية في المستوطنات
رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية العمل من أجل إحياء مبادرة السلام العربية
بحر يشيد بعقد الكونغرس البرازيلي جلسة برلمانية من أجل القدس
أخبار إسرائيلية
المعارضة الإسرائيلية تصعّد في مواجهة اليمين
هآرتس: أعداد قتلى الجرائم في الداخل ازدادت في عهد بن غفير
صحيفة عبرية: محاولات جديدة للتقارب بين السعودية وإسرائيل
قوانين جديدة تستهدف الفلسطينيين أمام الكنيست الإسرائيلي
نتنياهو يخفي لقاء مع حاكم فلوريدا بسبب ترامب وبايدن
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء
هآرتس : أعداد قتلى الجرائم في الداخل ازدادت في عهد بن غفير
موقع عبري : نتنياهو يخفي لقاء مع حاكم فلوريدا لهذا السبب ..
اخبار دولية
المفوضية الأوروبية ترفض الاتهامات الفلسطينية لفون دير لاين بتبنّي “خطاب عنصري داعم لإسرائيل”- (فيديو)
إلغاء محاضرة لإسرائيلي في جامعة قبرصية
آلاف الاميركيين يطالبون بمنع هدم الاحتلال مدارس فلسطينية
أخبار عربية
إسرائيل تدمر مستودعاً وشاحنات لـ«حزب الله» في ريف حمص
"النواب الأردني": الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس ضرورة لحفظ الواقع التاريخي والقانوني
ناشط كويتي يتعرض للهجوم على خلفية تصريحات مناصرة لفلسطين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
غزة.. تظاهرة إلكترونية دعما للأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان
منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من مخطط إسرائيل لبناء شبكة من الطرق الالتفافية في المستوطنات
الشرق الأوسط
استمرار القتل في المجتمع العربي... وأم الفحم تتهم الأمن الإسرائيلي بالتقصير
الاهرام المصرية
العاهل الأردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية العمل من أجل إحياء مبادرة السلام العربية
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم
الشروق المصرية
عاهل الأردن: يجب تكثيف الجهود لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
الغد الأردنية
الاحتلال ينتقم من الفلسطينيين بالحصار العسكري والتغول الاستيطاني بالقدس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال ينفِّذ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس
المتطرّف "غليك" يقتحم "الأقصى" برفقة عشرات المستوطنين
تنويه مهم من هيئة المعابر بشأن عمل معبر رفح يوم الخميس القادم
إعلان مهم من الجامعة الإسلامية بغزة للطلبة العائدين من السودان
الناشطة هريش: السلطة تعيش حالة من الإفلاس من خلال حملات الاعتقالات السياسية بحق المواطنين
المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة يطالب بضرورة إجراء انتخابات شاملة
قوات الاحتلال تواصل حصار مدينة أريحا لليوم الثامن على التوالي
القدس المحلية
الاحتلال ينفذ حملة مداهمات ويعتقل 3 مواطنين من بيت لحم
مستوطنون يكسرون 155 شجرة زيتون غرب نابلس
مصر تغلق معبر رفح الخميس المقبل
العشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الشهيد الصباح في ساحة المواجهة الدائمة من الأسر حتى الشهادة
مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية شرق يطا
الاحتلال يعتقل شابا من العيسوية
الحياة الجديدة
الاحتلال يقتحم عدة بلدات في جنين
الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم
طولكرم: ندوة حول واقع الحركة العمالية والتحديات التي تواجهها
جنين: نادي الأسير يكرّم الأسيرين المحررين علاونة وخليلية
جريدة الأيام
الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الثامن ويشدد إجراءاته العسكرية في الأغوار...
تشييع حاشد للفتى الشهيد مصطفى صباح في تقوع
طرح مناقصات لبناء 260 وحدة جديدة في مستوطنات بالضفة
إسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وتصعيد الاحتجاجات الخميس
هجوم سيبراني يستهدف مواقع إلكترونية إسرائيلية مهمة وحساسة
إعلام عبري يكشف عن نقل إسرائيل أسلحة للقوات الأوكرانية
وكالة صفا
عريضة أمريكية تطالب الكونغرس بالتدخل لمنع هدم مدارس فلسطينية
عامان على تأجيل عباس الانتخابات العامة
مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمالي الخليل
الخارجية: وصول 64 فلسطينيًا من السودان لجدة
"طفح الكيل" يدعو "المقاطعة" للنزول عند رغبة شعبنا بالعودة للانتخابات
أبو حسنة لـ"صفا": إدارة أونروا تدعم توفير رواتب عادلة لموظفيها
"المكتب الوطني": الاحتلال يبني شبكة من الطرق الالتفافية بالضفة
وكالة الرأي الفلسطينية
عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف غليك يقتحمون "الأقصى"
"هيئة المعابر": معبر رفح مغلق بكلا الاتجاهين الخميس
القيادي عمارنة يواصل إضرابه لليوم الـ8 في سجون الاحتلال
الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا في الأغوار
المرور": إصابتان بـ 10 حوادث خلال 24 ساعة الماضية
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين
الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من بيت لحم
فلسطين اليوم
الأسير عدنان يواصل معركة الكرامة لليوم الـ 85 وتحذيرات جدية من استشهاده بأي لحظة
بالصور القيادي عليان: تحرير الأسرى واجب الفلسطيني وقواه الفاعلة في كل مكان
مستوطنون يكسرون 155 شجرة زيتون في دير شرف غرب نابلس
تنويه مهم : إغلاق معبر رفح الخميس
الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا في الأغوار
بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم سلفيت وتعتقل أسيراً محرراً في "كفر الديك"
سما نيوز
لا تتضمن أي إشارة للقضية الفلسطينية.. الكشف عن شروط السعودية للتطبيع مع إسرائيل
مئات جنود احتياط إسرائيليين يحذرون نتنياهو: تشكيلاتنا ستنهار..
هنغبي يكشف سبب عزوف بايدن عن دعوة نتنياهو للبيت الأبيض
وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم رئيس وزراء إسبانيا (فيديو)
بالفيديو: سرايا القدس تستهدف مستوطنتين في جنين
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
قرار قضائي بالغاء اضراب المعلمين في "اسرائيل"
مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية شرق يطا
عرب 48
الاحتلال يحاصر مدرسة تقوع ويعتدي على طلابها
مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات في طولكرم
النخالة وعبد اللهيان يبحثان الدعم الإيراني وآخر المستجدات الفلسطينية
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل مواطنا من كفر الديك غرب سلفيت
مستوطنون يكسرون 155 شجرة زيتون في دير شرف غرب ...
"الإحصاء": انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0 ...
حدث في مثل هذا اليوم
ý 30 نيسان (أبريل)
ý 2003م الاستشهاديّ عاصف أبو حنيف من كتائب القسام يفجّر نفسه بين تجمّعٍ للمستوطنين الصهاينة في تل أبيب، ممّا أدّى إلى استشهاده، ومقتل 4 صهاينة وجرح ما لا يقلّ عن 30 آخرين بجراحٍ مختلفة، وكتائب القسّام وشهداء الأقصى تتبنّيان العمليّة المشتركة.
ý 2002م استشهد 11فلسطينياً و جرح أكثر من 60 و اعتُقِل أكثر من 300 ، في حملة عسكريّة صهيونيّة على مدينة الخليل استمرّت ليومين.
ý 1949م الجيش العراقي يغادر فلسطين تنفيذا لقرار حكومة العراق في 20/4/1949، بعد توقيع اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية طلبت حكومة الأردن من حكومة العراق سحب قواتها المرابطة في المثلث (نابلس، طولكرم، جنين) بوسط فلسطين حتى يحل محلها الجيش الأردني تمهيدا لعقد اتفاقية هدنة مع إسرائيل، لكن الإسرائيليون اخبروا الملك عبد الله انه في هذه الحالة سيصبح من حق إسرائيل أن تحتل المناطق التي يخليها الجيش العراقي. وقد قوبل هذا الاتفاق من شعب فلسطين بالسخط والاستنكار والاحتجاج والإضرابات والمظاهرات والطلب إلى حكومة العراق عدم سحب قواتها من أراضيهم التي سيستولي عليها الصهاينة ولكنها رفضت وانسجت تلك القوات فعلا في هذا اليوم.
ý 1948م رؤساء أركان الجيوش العربية يعقدون في عمان اجتماعهم الأول لدراسة الموقف العسكري في فلسطين
ý 1948م منظمة الهاجاناة الإسرائيلية تحتل مدينة القدس الغربية بعد أن كانت محاصرة من قبل المجاهدين لمدة طويلة
ý 1948م العصابات اليهودية المسلحة تحتل الشطر الغربي من مدينة القدس، مثل البقعة التحتا والعليا والقطمون والمستعمرتين الألمانية واليونانية، قبل خمسة عشر يوماً من انتهاء الانتداب البريطاني.