النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2518) الأحد 30/4/2023

أخبار فلسطينية﻿

أمين عام “الجهاد الإسلامي” يلتقي وزير الخارجية الإيراني في بيروت

منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من مخطط إسرائيل لبناء شبكة من الطرق الالتفافية في المستوطنات

رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية العمل من أجل إحياء مبادرة السلام العربية

أخبار إسرائيلية

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء

هآرتس : أعداد قتلى الجرائم في الداخل ازدادت في عهد بن غفير

اخبار دولية

المفوضية الأوروبية ترفض الاتهامات الفلسطينية لفون دير لاين بتبنّي “خطاب عنصري داعم لإسرائيل”- (فيديو)

آلاف الاميركيين يطالبون بمنع هدم الاحتلال مدارس فلسطينية

أخبار عربية

إسرائيل تدمر مستودعاً وشاحنات لـ«حزب الله» في ريف حمص

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

غزة.. تظاهرة إلكترونية دعما للأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان

منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من مخطط إسرائيل لبناء شبكة من الطرق الالتفافية في المستوطنات

الشرق الأوسط

استمرار القتل في المجتمع العربي... وأم الفحم تتهم الأمن الإسرائيلي بالتقصير

الاهرام المصرية

العاهل الأردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية العمل من أجل إحياء مبادرة السلام العربية

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

الشروق المصرية

عاهل الأردن: يجب تكثيف الجهود لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الغد الأردنية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

مستوطنون يكسرون 155 شجرة زيتون غرب نابلس

مصر تغلق معبر رفح الخميس المقبل

العشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الشهيد الصباح في ساحة المواجهة الدائمة من الأسر حتى الشهادة

مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية شرق يطا

الاحتلال يعتقل شابا من العيسوية

الحياة الجديدة

الاحتلال يقتحم عدة بلدات في جنين

الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

طولكرم: ندوة حول واقع الحركة العمالية والتحديات التي تواجهها

جنين: نادي الأسير يكرّم الأسيرين المحررين علاونة وخليلية

جريدة الأيام

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الثامن ويشدد إجراءاته العسكرية في الأغوار...

تشييع حاشد للفتى الشهيد مصطفى صباح في تقوع

طرح مناقصات لبناء 260 وحدة جديدة في مستوطنات بالضفة

إسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وتصعيد الاحتجاجات الخميس

هجوم سيبراني يستهدف مواقع إلكترونية إسرائيلية مهمة وحساسة

إعلام عبري يكشف عن نقل إسرائيل أسلحة للقوات الأوكرانية

وكالة صفا

فلسطين اليوم

سما نيوز

لا تتضمن أي إشارة للقضية الفلسطينية.. الكشف عن شروط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

حددوا موعد نهائي لنتنياهو

هنغبي يكشف سبب عزوف بايدن عن دعوة نتنياهو للبيت الأبيض

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم رئيس وزراء إسبانيا (فيديو)

بالفيديو: سرايا القدس تستهدف مستوطنتين في جنين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

عرب 48

الاحتلال يحاصر مدرسة تقوع ويعتدي على طلابها

مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات في طولكرم

النخالة وعبد اللهيان يبحثان الدعم الإيراني وآخر المستجدات الفلسطينية

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 30 نيسان (أبريل)

ý 2003م الاستشهاديّ عاصف أبو حنيف من كتائب القسام يفجّر نفسه بين تجمّعٍ للمستوطنين الصهاينة في تل أبيب، ممّا أدّى إلى استشهاده، ومقتل 4 صهاينة وجرح ما لا يقلّ عن 30 آخرين بجراحٍ مختلفة، وكتائب القسّام وشهداء الأقصى تتبنّيان العمليّة المشتركة.

ý 2002م استشهد 11فلسطينياً و جرح أكثر من 60 و اعتُقِل أكثر من 300 ، في حملة عسكريّة صهيونيّة على مدينة الخليل استمرّت ليومين.

ý 1949م الجيش العراقي يغادر فلسطين تنفيذا لقرار حكومة العراق في 20/4/1949، بعد توقيع اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية طلبت حكومة الأردن من حكومة العراق سحب قواتها المرابطة في المثلث (نابلس، طولكرم، جنين) بوسط فلسطين حتى يحل محلها الجيش الأردني تمهيدا لعقد اتفاقية هدنة مع إسرائيل، لكن الإسرائيليون اخبروا الملك عبد الله انه في هذه الحالة سيصبح من حق إسرائيل أن تحتل المناطق التي يخليها الجيش العراقي. وقد قوبل هذا الاتفاق من شعب فلسطين بالسخط والاستنكار والاحتجاج والإضرابات والمظاهرات والطلب إلى حكومة العراق عدم سحب قواتها من أراضيهم التي سيستولي عليها الصهاينة ولكنها رفضت وانسجت تلك القوات فعلا في هذا اليوم.

ý 1948م رؤساء أركان الجيوش العربية يعقدون في عمان اجتماعهم الأول لدراسة الموقف العسكري في فلسطين

ý 1948م منظمة الهاجاناة الإسرائيلية تحتل مدينة القدس الغربية بعد أن كانت محاصرة من قبل المجاهدين لمدة طويلة

ý 1948م العصابات اليهودية المسلحة تحتل الشطر الغربي من مدينة القدس، مثل البقعة التحتا والعليا والقطمون والمستعمرتين الألمانية واليونانية، قبل خمسة عشر يوماً من انتهاء الانتداب البريطاني.