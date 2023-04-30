السياحة: نولي المؤسسات التعليمية أهمية خاصة ضمن رسالتنا الإرشادية

غزة- وكالة الراي

أكدت وزارة السياحة والآثار حرصها على إيصال رسالتها التوعوية للشرائح المختلفة وخاصة المؤسسات التعليمية وأنها توليها أهمية خاصة.

وبين وكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة أن حرص الوزارة على هذه المؤسسات يأتي كونها الحاضنة للأجيال المستقبلية من الطلاب والطالبات ممن تعقد الوزارة عليهم آمالها في إتمام الرسالة ضمن سلسلة الحقيقة الممتدة.

وأضاف خلة أن الوزارة سلكت خطوات عملية خلال السنوات الماضية كتهيئة المواقع الأثرية للزوار مع توفير خدمة إرشادية من طاقم الوزارة المختص، وعقد العديد من الفعاليات واستثمار المناسبات الرسمية في ذلك، وإنتاج المواد الإعلامية التي تسهم في التعريف بالمواقع التاريخية وبقضية الشعب الفلسطيني وتاريخه الأصيل.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار تستقبل بشكل يومي في المواقع الأثرية الرحلات المختلفة من المدارس والجامعات في مواقعها الموزعة على مستوى قطاع غزة.