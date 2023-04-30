النيابة العامة تثمّن إرجاع مواطنين أموال من شركة "تكنو إليت"

غزة - وكالة الرأي:

ثمّنت النيابة العامة في غزة، اليوم الأحد، مبادرة بعض المواطنين بإعادة ما تحصلوا عليه من مبالغ مالية وصفتها شركة "تكنو إليت" بالأرباح ادعاءاً منها بذلك، وقيامهم بإيداع تلك المبالغ لدى النيابة العامة، وذلك من منطلق حرصهم النابع من التزامهم بالقيم الدينية والمجتمعية قبل الواجب القانوني.

ودعا المتحدث باسم النيابة المستشار أحمد السوسي، في تصريح صحفي، وصل وكالة الرأي، كافة المواطنين الذين تحصلوا على مبالغ مالية وصفت بـ (الأرباح) تزيد عما قاموا بإيداعه لدى الشركة المذكورة العمل على تسليمها للنيابة العامة في أسرع وقت، وذلك من خلال توجههم إلى مقر نيابة جرائم الأموال، لكونها أموالاً واجبة الضبط والتحريز بحسب القوانين النافذة.

وحذرت النيابة العامة من نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بالشركة المذكورة، والتقيد بما يصدر عن الجهات المختصة بالخصوص.

وكانت النيابة العامة في غزة، أصدرت الخميس الماضي، قرارا بإغلاق شركة "تكنو إليت ميديا" للتدريب والاستثمار التكنولوجي، وضبط وتحريز محتوياتها، وضبط مبالغ مالية وتحريزها بعد ثبوت ادعاءات ضدها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

وقالت النيابة في تصريح صحفي سابق: إن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها منذ ورود شكاوى حول ادعاء قيام شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى ثبوت الادعاء، مؤكدة أنه تم إغلاق الشركة حسب الأصول، وضبط وتحريز محتوياتها، وضبط مبالغ مالية وتحريزها على ذمة القضية، وما زالت إجراءات التحقيق مستمرة، وسيتم التصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وأبدت النيابة العامة حرصها على صون وحماية حقوق ومقدرات المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجريمة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.