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"وزارة المرأة" تبدأ برنامجاً تدريبياً لتنمية قدرات مسؤولات وحدات المرأة

30 نيسان / أبريل 2023 12:14

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غزة- وكالة الرأي 
بدأت وزارة شؤون المرأة، برنامجاً تدريبياً متقدماً يُعنى بتطوير قدرات وحدات المرأة في البلديات، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المُبرمة بينها وبين وزارة الحكم المحلي لتعزز التعاون المشترك في مجال رسم السياسات التي من شأنها بلورة المشهد العام للمرأة في قطاع الحكم المحلي.

ويستهدف البرنامج التدريبي مسؤولات وحدات المرأة في بلديات قطاع غزة، حيث سيتضمن (32) ساعة تدريبية موزعة على ( 8 لقاءات تدريبية، بواقع (4) ساعات تدريبية للقاء الواحد، حيث تركز اللقاء الأول للحديث عن الفكر النسوي بما يتضمن النشأة والمفاهيم والمآلات، وذلك من إعداد وتقديم أ. أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة.

وفي اللقاء الافتتاحي، ذكرت أ. مؤمنة الرقب مدير عام التخطيط ورسم السياسات بوزارة شؤون المرأة، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الالتزام الحكومي لوزارة شؤون المرأة بقضايا المرأة، واستكمالاً لمشوارها في النهوض بواقع المرأة الفلسطينية، وإيماناً منها بأهمية حضور المرأة بكافة المجالات في سبيل إرساء دعائم صمود المجتمع والمرأة بالذات.

من جهتها، أكدت م. منى سكيك مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الحكم المحلي، على التعاون المستمر بين وزارتها وشؤون المرأة، مشيدة بالبرنامج التدريبي لمسؤولات وحدات المرأة في بلديات قطاع غزة.

بدورها، أوضحت أ. نهال حسن مدير دائرة التدريب بالوزارة، أن من أهداف التدريب، تفعيل عمل وحدات المرأة في البلديات، وإكساب وحدات المرأة معارف ومعلومات حول قضايا المرأة وحقوقها، إضافة إلى تشجيع ودعم مشاركة المعلومات والمعرفة بين مسؤولات وحدات المرأة في البلديات.

وتسعى وزارة شؤون المرأة إلى النهوض بالمرأة الفلسطينية وتمكينها وتعزيز مقومات الصمود لديها من خلال استراتيجيات الوزارة الخاصة والاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية التي تتكامل مع أجندة السياسات الوطنية، بما يكفل دور فاعل ومؤثر للمرأة وخاصة في دعم البناء الاجتماعي والدور الرائد في الحفاظ على الهوية الفلسطينية والرؤية الوطنية التي تقود إلى الاستقلال.
 

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