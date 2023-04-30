وكالة الرأي الفلسطينية "العمل": معدلات البطالة بغزة وصلت لمستويات غير مسبوقة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تثمّن إرجاع مواطنين أموال من شركة "تكنو إليت" وكالة الرأي الفلسطينية "مركز": 113 طفلاً عدد سفراء الحرية من أبناء الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: جلسة للنظر بالإفراج عن الأسير خضر عدنان اليوم وكالة الرأي الفلسطينية السياحة: نولي المؤسسات التعليمية أهمية خاصة ضمن رسالتنا الإرشادية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2518) الأحد 30/4/2023 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل: سلامة العمال والحفاظ على حياتهم أساس عملنا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش تحديث وتوحيد خدمات الطوارئ بالمستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصابتان بـ 10 حوادث خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية القيادي عمارنة يواصل إضرابه لليوم الـ8 في سجون الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

"شؤون المرأة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا حول تنمية قدرات وحدات المرأة بالبلديات

30 نيسان / أبريل 2023 12:14

جانب من البرنامج التدرييي
جانب من البرنامج التدرييي

غزة - وكالة الرأي:

افتتحت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأحد، برنامجاً تدريبياً متقدماً يُعنى بتطوير قدرات وحدات المرأة في البلديات، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المُبرمة بينها وبين وزارة الحكم المحلي لتعزز التعاون المشترك في مجال رسم السياسات التي من شأنها بلورة المشهد العام للمرأة في قطاع الحكم المحلي.

ويستهدف البرنامج التدريبي مسؤولات وحدات المرأة في بلديات قطاع غزة، حيث سيتضمن (32) ساعة تدريبية موزعة على (8) لقاءات تدريبية، بواقع (4) ساعات تدريبية للقاء الواحد، حيث تركز اللقاء الأول للحديث عن الفكر النسوي بما يتضمن النشأة والمفاهيم والمآلات، وذلك من إعداد وتقديم أ. أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة.

وفي اللقاء الافتتاحي، ذكرت مدير عام التخطيط ورسم السياسات بالوزارة ذكرت مؤمنة الرقب، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الالتزام الحكومي لوزارة شؤون المرأة بقضايا المرأة، واستكمالاً لمشوارها في النهوض بواقع المرأة الفلسطينية، وإيماناً منها بأهمية حضور المرأة بكافة المجالات في سبيل إرساء دعائم صمود المجتمع والمرأة بالذات.

من جهتها، أكدت مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الحكم المحلي منى سكيك، على التعاون المستمر بين وزارتها وشؤون المرأة، مشيدة بالبرنامج التدريبي لمسؤولات وحدات المرأة في بلديات قطاع غزة.

بدورها، أوضحت مدير دائرة التدريب بالوزارة نهال حسن، أن من أهداف التدريب، تفعيل عمل وحدات المرأة في البلديات، وإكساب وحدات المرأة معارف ومعلومات حول قضايا المرأة وحقوقها، إضافة إلى تشجيع ودعم مشاركة المعلومات والمعرفة بين مسؤولات وحدات المرأة في البلديات.

وأكدت وزارة شؤون المرأة سعيها للنهوض بالمرأة الفلسطينية وتمكينها وتعزيز مقومات الصمود لديها من خلال استراتيجيات الوزارة الخاصة والاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية التي تتكامل مع أجندة السياسات الوطنية، بما يكفل دور فاعل ومؤثر للمرأة وخاصة في دعم البناء الاجتماعي والدور الرائد في الحفاظ على الهوية الفلسطينية والرؤية الوطنية التي تقود إلى الاستقلال.

11 13 12 10 9 8 6 7 4 5 3 2 1
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟