"مدرسة الزهراء الثانوية للبنات"تنظم معرضاً للأعمال والمشغولات اليدوية

غزة- وكالة الرأي

نظمت مدرسة الزهراء الثانوية للبنات بمديرية تعليم شرق غزة معرضاً للمشغولات اليدوية الطلابية بعنوان " أنامل الزهراء الفلسطينية" ، وذلك بمشاركة مدير التعليم أ.مازن نور الدين، ومديرة المدرسة أ.فايدة الإسى، وعدد من المسؤولين وممثلين عن مجلس أولياء الأمور.

ويضم المعرض العديد من المنتجات والمشغولات اليدوية التي صُنعت بأيدي الطالبات خاصة طالبات فرع ريادة الأعمال بإشراف المعلمة أ.دعاء رضوان، ومتابعة من مشرف مبحث الريادة أ. عليان المملوك، ومديرة المدرسة أ.فايدة الإسى.

وأوضحت المعلمة دعاء رضوان أن الهدف من المعرض إيجاد بيئة تعليمية محفزة لنشر ثقافة ريادة الأعمال، وتعزيز قدرات الطالبات وتطوير مهاراتهن في هذا المجال.

