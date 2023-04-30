"الشرطة الـمجتمعيـة " تُنـهي عددًا من الخـلافـات المالية

غزة-وكالة الراي

أنهت أقسام دائرة الشرطة المجتمعية في محافظة شمال غزة 5 خلافات مالية خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 73 ألف 650 شيكل، و3 آلاف دينارًا أردنيًا، عبر أقسامها المنتشرة في المحافظة.

وأوضحت دائرة الشرطة المجتمعية شمال غزة أن القضايا المالية المذكورة شملت معاملات تجارية، وديون شرعية.

ولفتت الشرطة المجتمعية إلى أن القضايا المنجزة تشمل شكوى عائلة (غ) بحق عائلة (أ) حول خلاف مالي بينهم بقيمة 73 ألف 650 شيكل حول تعويض مالي بسبب حادث سير.

وأفادت الشرطة المجتمعية أنها جمعت أطراف الخلافات، وحررت تنازلات حسب الإجراءات القانونية المتبعة، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.