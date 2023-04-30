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المباحث العامة تضبط 12 دراجة "نارية وهوائية" مسروقة

30 نيسان / أبريل 2023 12:56

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غزة-وكالة الرأي 

ضبطت المباحث العامة دائرة غزة 12 دراجة (نارية وهوائية)  مسروقة بقيمة 25 ألف شيكل، بعد تلقيها تكليف من النيابة العامة حول قيام مجهولين بسرقة الدراجات من داخل منازل المواطنين.

وأوضحت المباحث العامة أنه من خلال البحث والتحري والمتابعة الميدانية تم الاشتباه بالمدعوين نور (ع)، وأحمد (ع)، وأحمد (س)، وبضبطهم واستجوابهم أقروا بسرقة 10 دراجات هوائية، ودراجتين ناريتين، وبدلالتهم تم ضبط 7 من الدراجات الهوائية والدراجتين الناريتين من المسروقات ،وعليه تمت إحالة ملفات القضايا والمضبوطات والمذكورين إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

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