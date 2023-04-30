الإعلام الحكومي يشرع بتوزيع البطاقة الرسمية على الصحفيين

غزة - وكالة الرأي:

شرع المكتب الإعلامي الحكومي بتوزيع الدفعة الأولى من البطاقات الصحفية على الصحفيين والإعلاميين، والتي من شأنها تسهيل عملهم ميدانياً.

وقال المكتب في تصريح صحفي، وصل وكالة الرأي، اليوم الأحد:"هذه البطاقة هي بمثابة بطاقة تعريفية لكل صحفي يعمل في حقل الإعلام من خلال اعتماد المكتب له في ميدان العمل".

يذكر بأن المكتب الإعلامي أعلن في مطلع العام الحالي عن مباشرته بإصدار البطاقات الصحفية للصحفيين والإعلاميين، داعياً الجميع إلى ضرورة تصويب أمورهم القانونية لدى دائرة التراخيص في المكتب الإعلامي الحكومي للاستفادة من هذه البطاقة

للاطلاع على معايير البطاقة الصحفية والتسجيل اضغط هنا.