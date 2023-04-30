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سلطة المياه تكرم المشاركين في إنجاح فعاليات يوم المياه العالمي

30 نيسان / أبريل 2023 03:15

سلطة المياه تكرم المشاركين في إنجاح فعاليات يوم المياه العالمي
سلطة المياه تكرم المشاركين في إنجاح فعاليات يوم المياه العالمي

غزة - بسام العطار- وكالة الرأي:

كرمت سلطة المياه وجودة البيئية المشاركين في إنجاح فعاليات يوم المياه العالمي 2023.

وقال رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يوسف إبراهيم، إن هذا التكريم جاء عرفاناً للجميل لكافة المؤسسات التي شاركت في إرسال رسالة مهمة، لوضع الجميع في واقع المياه في قطاع غزة، والمشاكل التي يمر بها.

وأكد إبراهيم لوكالة" الرأي" اليوم الأحد، على أهمية مثل هذه الفعاليات في تسليط الضوء على الوضع المائي الخطير في قطاع غزة، والتشديد على جملة من الرسائل التي تطالب بالتحرك على كافة الأصعدة لتجاوز هذه الأزمة.

وأضاف إبراهيم أن هذه المؤسسات عملت وضع الخطط والحلول التي تساهم في حل مشكلة المياه في قطاع غزة، من حيث الكمية والجودة.

وأفاد إبراهيم أن العجز في المياه وصل إلى 100 مليون متر مكعب في العام الواحد، مقدماً الشكر والتقدير لكل من ساهم في دعم ونجاح هذا النشاط، من كافة الطواقم المختصة والإعلامية.

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