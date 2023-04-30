الأوقاف تعقد اختبارات اختيار الوعاظ الراغبين بالمشاركة في بعثة الحج للعام الحالي

غزة - وكالة الرأي:

عقدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية اليوم الأحد 30 أبريل الاختبارات المحوسبة الخاصة باختيار وعاظ بعثة الحج الفلسطينية لهذا لعام 1444 هـ/ 2023م، وذلك في مقر ديوان الموظفين العام.

هذا وتفقد وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا سير الاختبارات رافقه فيها مدير عام الحج والعمرة أ. عادل صوالحة مدير عام الوعظ والإرشاد أ. أمير أبو العمرين ومدير العلاقات العامة والإعلام أ. أنور أبو شاويش، ومدير عام الشؤون الادارية أ. ماهر يعقوب.

وأفاد الأغا أن اختبار اختيار الوعاظ يأتي في إطار تعزيز الشفافية، وإضفاء التنافسية بين الوعاظ لخدمة حجاج قطاع غزة، منوها بأن هذه الاختبارات تُعد بوابة القبول للمشاركة في بعثة الحج، لافتاً إلى أن المتفوقين سيخضعون لمقابلة شفوية للتأكد والتحقق من مدى مناسبته لخدمة الحجاج.

بدوره أوضح أبو العمرين أن عدد الوعاظ الذين تقدموا للاختبار نحو (300 موظف وموظفة) الذين انطبقت عليهم شروط التسجيل المتمثلة بـحصولهم على درجة 80 في التقييم الوظيفي وأن يكون لائقاً بدنياً وصحياً وألا يتجاوز سن الستين عاماً على أن يتم ترشيح الناجحين للمقابلات الشفوية.

وأكد أبو العمرين أن هذا الاختبار يهدف بالمقام الأول إلى إرفاق حجاج بيت الله الحرام بأفضل الوعاظ والعلماء والمشرفين في بعثة الحج، إضافة إلى إيجاد معادلة تساوي الفرص والمنافسة بين الإخوة الوعاظ للالتحاق ببعثة الحج.