الشرطة تشرع بتنفيذ خطة الصيف اعتباراً من الأول من مايو

غزة - وكالة الرأي:

شرع جهاز الشرطة بتطبيق الخطة السنوية لفصل الصيف لعام 2023، بمشاركة إداراتها ووحداتها؛ بهدف توفير الأجواء الهانئة للمواطنين، والحفاظ على حالة السكينة العامة.

ويبدأ تطبيق خطة الصيف اعتباراً من الأول من شهر مايو، ويستمر حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وتشمل خطة الصيف تعزيز الانتشار في الأماكن الحيوية التي تشهد إقبالاً مكثفاً من المواطنين، وخاصة على الخط الساحلي.

وفي السياق، قال عميد علي النادي مدير إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة إن جهاز الشرطة شرع بتطبيق خطة فصل الصيف؛ لضمان سهولة تنقل المواطنين واصطيافهم، ومنع الازدحام وتجنب أية معيقات، خاصة على الشريط الساحلي، وفي الأماكن العامة والسياحية والترفيهية والمنتجعات وصالات الأفراح.

ويشارك في تطبيق خطة الصيف شرطة المرور والنجدة حيث تقوم بنشر عناصرها على طول شارع الرشيد وتسهيل حركة السير خاصة على المفترقات الرئيسية، ومتابعة الدراجات النارية التي تقوم بأعمال بهلوانية، إضافة إلى منع الدراجات النارية والتكاتك من النزول إلى شاطئ البحر

ونوه إلى أن المباحث العامة بالشرطة تتابع المنتجعات السياحية العامة والخاصة، والشاليهات، والأماكن الترفيهية، وتتفقد التزامها بإجراءات السلامة الشخصية.

ولفت إلى أن إدارة الشرطة البحرية ستتابع الخط الساحلي، إلى جانب متابعة الصيادين داخل البحر والصيادين الهواة، وتنظيم عمل المراكب السياحية، والتأكد من وسائل الأمن والسلامة فيها.

وأشار العميد النادي أن قوات التدخل وحفظ النظام فعّلت الحواجز الثابتة على طول الخط الساحلي، وعملت شرطة المحافظات على تواجد عناصرها على شاطئ البحر لمساندة القوات المنتشرة.