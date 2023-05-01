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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

01 آيار / مايو 2023 09:46

القدس المحتلةوكالة الرأي :

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول "الهيكل" المزعوم.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يوميه من قبل المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

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