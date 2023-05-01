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تشييع جثمان الشهيد جبريل اللدعة في أريحا

01 آيار / مايو 2023 11:34

أريحا – وكالة الرأي :

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد جبريل اللدعة إلى مثواه الأخير في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وانطلق موكب جنازة الشهيد من مستشفى أريحا الحكومي برفقه عدد من أهالي أريحا والمخيم، باتجاه عقبة جبر ومنزل عائلته وإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم الانطلاق في موكب جنازئي كبير إلى مسجد المخيم للصلاة عليه ولمواراته الثرى داخل مقبرة عقبة جبر.

وأعلنت حركة فتح في المحافظة، ومساجد مخيم عقبة جبر خلال التشييع "الاضراب الشامل والعام لكافة مناحي الحياة في المدينة والمخيم تنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة على أبناء شعبنا أخرها اعدام جبريل اللدعة".

واستشهد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عاماً) فجرا بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس جراء عدوان الاحتلال على مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا والأغوار، وإصابة 6 مواطنين، وصفت جروح 3 منهم بالخطيرة.

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