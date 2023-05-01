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أكد استمرار العمل على تثبيت الحد الأدنى للأجور

الدعليس: نقف مع عمال شعبنا لنرد حقوقهم من الاحتلال

01 آيار / مايو 2023 05:23

رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس
رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس

غزةوكالة الرأي:

وجه رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، تحيته بكل إجلال وإكبار إلى العمال الفلسطينيين البواسل في كل مكان، مؤكداً على وقوفه إلى جانبهم لرد حقوقهم التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي التنصل منها.

وقال الدعليس في رسالة له، نقلتها عنه وكالة الرأي، اليوم الاثنين: "نتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى العمال البواسل في كل مكان، الذين يطوفون البلاد ويحفرون في الصخر ويواجهون كل خطر ويبذلون كل جهد؛ في سبيل بناء الأوطان وإعمارها، وتوفير الحياة الكريمة لأسرهم".

وأضاف: "العامل الفلسطيني يعاني الأمرَّين في رحلته اليومية لتحصيل قوت أطفاله، فإلى جانب مصاعب العمل ومتاعبه، يتعيَّن على العامل الفلسطيني مواجهة إعتداءات احتلال عنصري بغيض، من حواجز، وتفتيش، وتنكيل، ومنع، وملاحقة، وغيرها من الانتهاكات بلا أدنى مبرر، وكل ذلك يحصل يوميًّا بلا عقاب أو مساءلة أو ردع من المجتمع الدولي لهذا الاحتلال العنصري".

وأكد على وقوف مؤسسات العمل الحكومي بشكل دائم إلى جانب عمال شعبنا وحقوقهم التي يحاول الاحتلال التنصل منها وإخلاء مسؤوليته عنها.

وطالب الدعليس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتوثيق جرائم الاحتلال بحق عمال فلسطين وملاحقة وتقديم مرتكبي الجرائم بحقهم إلى المحاكمات العادلة.

وبيّن الدعليس، أن رئاسة العمل الحكومية وجَّهت بتشكيل لجنة لدراسة الحد الأدنى للأجور لضمان حصول العمال في قطاع غزة على ظروف عمل لائقة ودخل كريم يكافئ جهدهم وتعبهم، قائلاً: "سنعمل على توفير جميع ما يلزم من أجل ضمان تطبيق ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات".

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