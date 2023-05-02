"توثيق":ستقوم الهيئة بمقاضاة الاحتلال في كافة المحاكم الدولية

غزة- وكالة الرأي

حملت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم "الإحتلال الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة لسلطات الإحتلال عن إستشهاد الأسير خضر عدنان صبيحة اليوم الثلاثاء الموافق 2/5/2023 والذي كان مضرباً عن الطعام للمرّة السادسة خلال السنوات الأخيرة، وأطولها، والتي امتدّت سبعة وثمانين يوماً، منذ اعتقاله يوم 5 شباط/ فبراير الماضي؛ رفضًا لاعتقاله، ورفضا للتهم الموجهة إليه.

وقالت في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ستقوم برفع مذكرة قانونية إلى المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية لإتخاذ المقتضى القانون بحق سلطات الإحتلال المسئولون عن إستشهاد الأسير خضر عدنان، كمان ستقوم الهيئة بمقاضاة سلطات في كافة المحاكم الدولية وفضح جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى على وجه الخصوص في كافة المحافل الدولية.

وذكرت أن إدارة السجون قد رفضت طلباً للإفراج عنه خاصة بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة الإهمال الطبي وإبقائه في زنزانته رغم خطوره وضعه الصحي الأمر الذي بات بلا أدنى شك سياسة متعمدة ومباشرة لاغتيال الأسير خضر عدنان الذي خاض عدة إضرابات عن الطعام، أولها في عام 2004م واستمر 25 يوماً، والثاني في عام 2012م لمدة 67 يوماً، والثالث عام 2014م لمدة 54 يوماً، والرابع عام 2021م لمدة 25 يوماً، بالإضافة إلى إضرابه الذي استشهد وهو مستمرّ فيه لمدة 87 يوماً.

وطالبت الهيئة لمجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص بضرورة التدخل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى في سجون الإحتلال الذين يعانون الأمرين من قبل سلطات الإحتلال داخل السجون الذين تمارس عليهم سلطات الإحتلال كافة أشكال التعذيب والتنكيل .

وأوضحت أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى أدوت بحياة أكثر من 237 أسيراً ضاربين بعرض الحائط كافة المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الأسرى وما نص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المواد (8،7) منه، وما نصت عليه اتفاقية جنيف الثالثة 1949 في المادة (3) ،البند الأول والثاني وما تفرع عنه من محظورات تعد جرائم حال إرتكابها بحق الأسرى داخل السجون ويعاقب عليها القانون الدولي "يحظر الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب".