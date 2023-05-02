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إضراب شامل يعمّ الوطن حدادًا على روح الشهيد خضر عدنان

02 آيار / مايو 2023 09:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

عمّ الإضراب الشامل كافة محافظات الوطن، اليوم الثلاثاء، حدادا على روح الشهيد خضر عدنان الذي ارتقى بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يوما رفضا لاعتقاله.

وأعلنت القوى الوطنية الإضراب بكافة مناحي الحياة، في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، استنكارا لجريمة اغتيال الأسير خضر عدنان، وحمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

وكان الأسير عدنان، قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة جنوب جنين.

وبارتقاء الأسير خضر عدنان، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 236 شهيدًا، منذ عام 1967، منهم (75) نتيجة لجريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء).

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