الإعلام الحكومي يرصد 62 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال أبريل

غزة - وكالة الرأي :

سجل المكتب الإعلامي الحكومي انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" والاعتداء على حرية الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر أبريل 2023 ، والتي بلغت (62) انتهاكاً، منها(56) انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبمشاركة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني، يقابله(6) من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية داخلية.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

ورصدت وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب الإعلامي الحكومي، في تقريها خلال شهر ابريل 2023 أكثر من “ 9 ” حالات اعتقال واستدعاء، واحتجاز وحبس منزلي وتأجيل محاكمة، حيث تم احتجاز كل من الصحفيين: ( إبراهيم السنجلاوي، وهبة مكية، رائدة جولاني، ماهر هارون).

فيما تم اعتقال كل من الصحفي ( محمد بدر، والإعلامي الروائي أسامة العيسة- لا يزالان معتقلان-)، والحبس المنزلي بحق الصحافية رائدة جولاني، وإبقاء الحبس المنزلي مع تأجيل محاكمة الصحافية لمى غوشة، وتأجيل محاكمة الصحفي محمد بدر.

كما سجلت وحدة الرصد، اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على عشرات من الصحفيين، والتي بلغت أكثر من”12” صحافياً، واستهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السامة، وضربهم على جميع أنحاء جسدهم، ودفعهم، وسحلهم عدا عن تعرض صحافية لحالة خنق من أحد المستوطنين ولف العلم الإسرائيلي على عنقها خلال ممارسة عملها المهني بهدف حجب جرائم الاحتلال وما يرتكبه بحق الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين، أكثر من” 19 “ صحفياً عن تغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعرقلت أداء مهامهم الإعلامية يتخلله تهديد الصحفيين وشتمهم بألفاظٍ نابية.

في حين، سجل التقرير(3) حالات اقتحام لمنازل الصحفيين وعاثت فيهم فساداً وخراباً قبل أن تعتقل الصحفيين من منازلهم، وهم منزل كل من الصحفي محمد بدر، والكاتب أسامة العيسة، والصحافية رائدة جولاني.

كما وثق التقرير(3) حالات من مصادرة هاتف وتحطيم كاميرات تصوير، وتسجيل(1) حالة تحريض وتهديد.

وفي إطار مضايقات الاحتلال للصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال سجل التقرير(1) حالة داخل سجون الاحتلال ومنع مستشفى برزيلاي الإسرائيلية عائلة الأسير الكاتب وليد دقة من مقابلته إلا لربع ساعةٍ فقط ، وإبقائه دون علاج رغم تدهور وضعه الصحي.

وبشأن انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي ومحاربة المحتوى الفلسطيني، وثقت وحدة الرصد والمتابعة أكثر من”8 ” انتهاكات بعد أن أغلقت وقيدت حسابات ، منها منع صفحة “ألترا فلسطين” في رام الله من النشر لمدة أسبوعين، وحجب الاحتلال أربعة مواقع إعلامية إلكترونية فلسطينية بحجة انها "إرهابية".

اعتداءات فلسطينية

وحول الانتهاكات من قبل أجهزة الأمن الفلسطيني سجلت وحدة الرصد والمتابعة خلال شهر ابريل 2023 عدد” 6”حالات ففي الضفة المحتلة، تم تسجيل عدد ( 1)، حظر وصول لموقع حكومي من قبل حكومة رام الله للصحفي عقيل عواودة، وتسجيل عدد (1) اقتحام لمنزل الصحفي جواد أبو شمسية وتفتيشه وتخريب الممتلكات وإلقاء غاز الفلفل على أفراد عائلة الصحفي.

وفي قطاع غزة، تم تسجيل (4) حالات انتهاك من قبل إدارة عيادة وكالة الغوث “الأونروا” في جباليا شمال قطاع غزة بحق مصوّر صحيفة “العربي الجديد” الصحفي عبد الحكيم أبو رياش، حيث تعرض للاحتجاز لعدة ساعات، والاعتداء عليه، ومنع من التغطية، وتحطيم عدسة كاميرته.