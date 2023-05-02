وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة: جريمة اغتيال "عدنان" تدق ناقوس الخطر للأسيرات المريضات وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" يفتتح دورة لموظفي "الحكم المحلي" وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 8 وفيات و136 إصابة خلال شهر إبريل وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولة ميدانية للمزارعين شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية " توثيق " تحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسيرخضر عدنان وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يرصد 62 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال أبريل وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنظم وقفات مدرسية حداداً على استشهاد الأسير خضر عدنان وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل يعمّ الوطن حدادًا على روح الشهيد خضر عدنان وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2519) الثلاثاء 2/5/2023 وكالة الرأي الفلسطينية النخالة: الوفاء للشيخ خضر عدنان بعدم مغادرة طريق الجهاد والمقاومة
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة المرأة: جريمة اغتيال "عدنان" تدق ناقوس الخطر للأسيرات المريضات

02 آيار / مايو 2023 10:43

344727281_1356367278267239_1399944642356674926_n
344727281_1356367278267239_1399944642356674926_n

غزة- وكالة الرأي

عدت وزارة شؤون المرأة، ارتقاء الأسير القائد الشهيد خضر عدنان داخل السجون الإسرائيلية بعد إضراب بطولي عن الطعام استمر 86 يوم، جريمة إعدام واضحة تستوجب ردع الاحتلال ومحاسبة قادته في المحاكم الدولية "، مبرقه بالتعزية والمواساة لزوجته الصابرة "أم عبد الرحمن" وذوي الشهيد كافة.

وقالت الوزارة في بيان وصل " الرأي" نسخة عنه:"   إن الجريمة الإسرائيلية الجديدة، تدق ناقوس الخطر ، الذي حذرت الوزارة منه مراراً وتكراراً، بالنسبة للأسيرات المريضات في سجون الاحتلال وعلى رأسهن الأسيرة المريضة "إسراء الجعابيص"، مجددة مطالبتها للمؤسسات الحقوقية والدولية وخاصة اللجنة الدولية للصيب الأحمر بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسيرات المريضات وتقديم العلاج اللازم لهن، لما "يتعرضن من إهمال طبي واضح ".

وأوضحت الوزارة أن الأسيرات يتعرضن كباقي الأسرى للتعذيب، وسوء المعاملة، أثناء التحقيق ، حيث تمارس سلطات الاحتلال التعذيب وإساءة المعاملة بهدف نزع الاعترافات من المعتقلات الفلسطينيات ولاحقاً إدانتهن في محاكم تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة.

وجددت الوزارة،دعوتها بضرورة تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، وفي القلب من هذه القضية "الأسيرات" في سجون الاحتلال، والبالغ عددهن 29 أسيرة وفقاً لتحديثات عام 2023، مشيرة إلى مواصلة سلطات الاحتلال انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، خلافاً لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1987، وخلافاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955.

وبينت الوزارة جهودها  الحثيثة في تفعيل قضية الأسيرات الفلسطينيات على عدة محاور منها " البعد الوطني المتعلق بالمناصرة وإبراز معاناة الأسيرات وتضحياتهن، والبعد المتعلق بفضح انتهاكات الاحتلال ضد الأسيرات بأشكال وسبل عديدة وفعاليات ميدانية، والبعد الآخر يخص البعد الإنساني والمتعلق بتحسين بيئة الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية".

يذكر أنه وفقاً للإحصائيات الخاصة بالأسيرات داخل سجون الاحتلال، فإن عدد الأسيرات 29، معظمهن في (سجن الدامون)، منهم الأمهات7، القاصرات 3، المريضات 5، والجريحات 10، وهناك من الأسيرات اللواتي أنجبن داخل سجون الاحتلال وعددهن 9.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟