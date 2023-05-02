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" الأوقاف " تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الاسير " عدنان"

02 آيار / مايو 2023 10:51

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غزة- وكالة الرأي 

نعت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الشهيد الشيخ خضر عدنان ،الذي ارتقى صباح اليوم في سجون الاحتلال الاسرائيلي مضرباً عن الطعام منذ 86 يوماً.  .

وعدت الوزارة في بيان وصل " الراي" نسخة عنه استشهاده جريمة اغتيال مقصود وبدم بارد، نتيجة الاهمال الطبي الذي تعرض له من قبل إدارة مصلحة السجون ، وعدم الإفراج عنه في ظل الإضراب عن الطعام المشرف الذي خاضه على مدار 86 يوماً.

وحملت الوزارة  الاحتلال الصهيوني المسؤولية المباشرة عن استشهاد الأسير خضر عدنان، وتبعات هذه الجريمة النكراء، وجرائم العدو الصهيوني بحق أسرانا التي تنتهك المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بالأسرى.

واستنكرت الوزارة الصمت المستمر للمؤسسات الحقوقية والدولية - التي تدعي أنها تقف إلى جانب حقوق الإنسان - تجاه انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق أسرنا البواسل، داعية  أبناء شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه إلى المضى قدماً على طريق الحرية والكرامة التي رسمها الشهداء والأسرى، ومواصلة دعم قضية الأسرى، والمشاركة الجماهيرية الواسعة في الفعاليات المنددة بجريمة اغتيال الشهيد خضر عدنان، التي دعت إليها لجنة القوى الوطنية والإسلامية.

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