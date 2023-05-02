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"الصحة "تبحث تطوير الملف الطبي الالكتروني بمستشفى الصداقة التركي

02 آيار / مايو 2023 12:50

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غزة- وكالة الرأي

بحثت اللجنة التنفيذية للملف الطبي الالكتروني بالإدارة العامة للمستشفيات اليوم، تطوير الملف الطبي الالكتروني بمستشفى الصداقة التركي والبدء بتفعيل البرنامج المحوسب بالعيادة الخارجية لباقي المستشفيات، وذلك بحضور الوكيل المساعد لوزارة الصحة م.أسامة قاسم وأعضاء اللجنة التوجيهية للملف.

وأوضح د.أ يمن الفرا رئيس اللجنة ونائب مدير عام المستشفيات أنه تم عرض التحديثات على الملف والخطة المستقبلية لاستكمال العمل على هذا الملف بما يخدم المرضى ويسهم في تطوير الأداء الحوسبي للملف الطبي وصولا لمنظومة عمل متطورة بوزارة الصحة.

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