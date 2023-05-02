وكالة الرأي الفلسطينية مجمع "عدوان الطبي" يُقدم قرابة 21 ألف خدمة طبية خلال أبريل وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "تبحث تطوير الملف الطبي الالكتروني بمستشفى الصداقة التركي وكالة الرأي الفلسطينية "خضر عدنان" الشهيد رقم 237 في تاريخ الحركة الأسيرة وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهاتف النخالة معزيًا بالشهيد خضر عدنان وكالة الرأي الفلسطينية " الأوقاف " تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الاسير " عدنان" وكالة الرأي الفلسطينية من هو الشهيد الشيخ خضر عدنان؟ وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة: جريمة اغتيال "عدنان" تدق ناقوس الخطر للأسيرات المريضات وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" يفتتح دورة لموظفي "الحكم المحلي" وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 8 وفيات و136 إصابة خلال شهر إبريل وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولة ميدانية للمزارعين شرق غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

"وزارة المرأة" تعقد اللقاء الثاني مع مسؤولات وحدات المرأة في البلديات

02 آيار / مايو 2023 01:00

344829787_1163240554350310_5229677559287153950_n
344829787_1163240554350310_5229677559287153950_n

غزة- وكالة الراي 
عقدت وزارة شؤون المرأة، اللقاء الثاني حول الفكر النسوي بما يتضمن النشأة والمفاهيم والمآلات، وذلك من إعداد وتقديم أ. أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج التدريبي المتقدم الذي يُعنى بتطوير قدرات وحدات المرأة في البلديات، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المُبرمة بينها وبين وزارة الحكم المحلي لتعزز التعاون المشترك في مجال رسم السياسات التي من شأنها بلورة المشهد العام للمرأة في قطاع الحكم المحلي.

ويستهدف البرنامج التدريبي مسؤولات وحدات المرأة في بلديات قطاع غزة، حيث سيتضمن (32) ساعة تدريبية موزعة على ( 8] لقاءات تدريبية، بواقع (4) ساعات تدريبية للقاء الواحد.

وتسعى وزارة شؤون المرأة إلى النهوض بالمرأة الفلسطينية وتمكينها وتعزيز مقومات الصمود لديها من خلال استراتيجيات الوزارة الخاصة والاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية التي تتكامل مع أجندة السياسات الوطنية، بما يكفل دور فاعل ومؤثر للمرأة وخاصة في دعم البناء الاجتماعي والدور الرائد في الحفاظ على الهوية الفلسطينية والرؤية الوطنية التي تقود إلى الاستقلال.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟