"وزارة المرأة" تعقد اللقاء الثاني مع مسؤولات وحدات المرأة في البلديات

غزة- وكالة الراي

عقدت وزارة شؤون المرأة، اللقاء الثاني حول الفكر النسوي بما يتضمن النشأة والمفاهيم والمآلات، وذلك من إعداد وتقديم أ. أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج التدريبي المتقدم الذي يُعنى بتطوير قدرات وحدات المرأة في البلديات، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المُبرمة بينها وبين وزارة الحكم المحلي لتعزز التعاون المشترك في مجال رسم السياسات التي من شأنها بلورة المشهد العام للمرأة في قطاع الحكم المحلي.

ويستهدف البرنامج التدريبي مسؤولات وحدات المرأة في بلديات قطاع غزة، حيث سيتضمن (32) ساعة تدريبية موزعة على ( 8] لقاءات تدريبية، بواقع (4) ساعات تدريبية للقاء الواحد.

وتسعى وزارة شؤون المرأة إلى النهوض بالمرأة الفلسطينية وتمكينها وتعزيز مقومات الصمود لديها من خلال استراتيجيات الوزارة الخاصة والاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية التي تتكامل مع أجندة السياسات الوطنية، بما يكفل دور فاعل ومؤثر للمرأة وخاصة في دعم البناء الاجتماعي والدور الرائد في الحفاظ على الهوية الفلسطينية والرؤية الوطنية التي تقود إلى الاستقلال.

