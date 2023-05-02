" العدل "تنعي الشهيد "عدنان" وتحمل الاحتلال مسؤولية استشهادة





غزة- وزارة العدل

نعت وزارة العدل للشعب الفلسطيني ولأحرار العالم الشهيد القائد خضر عدنان الذي استشهد خلال معركته البطولية بإضرابه عن الطعام لـ 87 يوماً متتالية رفضاً للاعتقال الإداري.

وأكدت وزارة العدل أن الاحتلال الإسرائيلي بقادته وسلطات سجونه هو المسؤول الأول والأخير عن استشهاد القائد خضر عدنان الذي سجل بأمعائه الخاوية معركة صمود أسطورية ضد الاحتلال وسياستي الاعتقال الإداري والإهمال الطبي المتعمدة في السجون الإسرائيلية.

وانتقدت الوزارة الدور الذي قامت به المؤسسات الدولية خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي لم تقم بواجبها في وقف جريمة الإهمال الطبي للشيخ خضر عدنان حيث استشهد في زنزانته ولم يتم نقله إلى المشفى رغم إضرابه عن الطعام لما يزيد عن شهرين.

وقالت وزارة العدل أن معارك الأسرى البطولية هي ميثاق شرف للشعب الفلسطيني ودليل حي على أنه متمسك بحقوقه كاملة وأن هذه الحقوق لن تسقطها أي قوانين إسرائيلية ظالمة، داعية المجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق الأسرى.

