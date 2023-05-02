"الاقتصاد" تبحث التعاون المشترك مع جامعتي الازهر والاسلامية

غزة- وكالة الرأي

بحثت وزارة الاقتصاد الوطني التعاون المشترك مع جامعتى الازهر والإسلامية، وذلك خلال زيارة وفد من الوزارة برئاسة نائب مدير عام الادارة العامة للمكاتب الفرعية و حماية المستهلك م.رباب عاشور، ومديرة المختبرات بالوزارة د.ريما حسين، ورئيس قسم خدمات الجمهور م. نافذ الكحلوت.

وقالت عاشور ، تم الاتفاق خلال الزيارة على تبادل الخبرات والتدريب وتوحيد طرق الفحص المخبري للعينات المرسلة من الوزارة للجامعتين وأن تلتزم المختبرات بإجراء التحاليل باستخدام طرق الفحص القياسية الواردة في المواصفات الفلسطينية المعمول بها أو في المراجع المعتمدة، للتأكد من نتائج الفحص المخبري بشكل معياري سليم .

وشكرت جامعتي الإسلامية والأزهر، وزارة الاقتصاد على الجهود التي تبذلها في حماية المستهلك الفلسطيني.

وأبدت الجامعتين استعدادهما الكامل التعاون و التنسيق مع الوزارة في كافة المجالات بما يخدم الصالح العام.

