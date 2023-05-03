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ماذا قال إسماعيل هنية لزوجة خضر عدنان؟

03 آيار / مايو 2023 02:24

زوجة الشهيد خضر عدنان ونجله
زوجة الشهيد خضر عدنان ونجله

جنين - وكالة الرأي:

هاتف  إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء اليوم الثلاثاء زوجة الشهيد الشيخ خضر عدنان، حيث قدم لها التعازي والتهاني باستشهاده.

وأكد هنية وقوف شعبنا صفًا واحدًا خلف الشهيد الذي ارتقى في معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها ضد إدارة سجون العدو.

وأشار إلى أن مسيرة الشيخ الشهيد التي سجلت في ميدان المواجهة مع العدو وشوارع الوطن ما كان لها إلا أن تختتم بهذه الشهادة المباركة، وأنه سيظل حاضرًا في ذاكرة الأجيال نورًا في طريق التحرير بإذن الله.

وأشاد رئيس الحركة بصمود الشيخ وجهاده وصبر عائلته المجاهدة، وقال "لقد رفع الشيخ شعار النصر أو الشهادة، ونال الشهادة والانتصار في معركة الإرادة".

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