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سوسيداد يفوز على ريال مدريد وبرشلونة يقترب من لقب الدوري

03 آيار / مايو 2023 10:12

سوسيداد يفوز على ريال مدريد وبرشلونة يقترب من لقب الدوري
سوسيداد يفوز على ريال مدريد وبرشلونة يقترب من لقب الدوري

فاز ريال سوسيداد 2-صفر على عشرة لاعبين من ضيفه ريال مدريد ليصبح برشلونة قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الثلاثاء.

ويملك برشلونة، الذي تغلب 1-صفر على أوساسونا، 82 نقطة من 33 مباراة متقدما بفارق 14 نقطة على ريال مدريد حامل اللقب.

ويستطيع برشلونة حسم اللقب لو انتصر على مضيفه إسبانيول في 14 مايو/ أيار.

ومنح تاكيفوسا كوبو التقدم لسوسيداد بعد دقيقتين من الاستراحة، وحسم أندير بارنتشكيا الفوز قبل خمس دقائق من النهاية.

وأكمل ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد داني كاربخال في الدقيقة 61.

ويستطيع أتليتيكو مدريد، الذي يملك 66 نقطة، التقدم إلى المركز الثاني لو انتصر على قادش يوم الأربعاء.

وأحكم سوسيداد قبضته على المركز الرابع إذ يملك 61 نقطة من 33 مباراة.

(رويترز)

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