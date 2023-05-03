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التعليم تواصل جهودها لإكمال الجاهزية لتطبيق دراسة (TIMSS 2023)

03 آيار / مايو 2023 01:11

التعليم تواصل جهودها لإكمال الجاهزية لتطبيق دراسة (TIMSS 2023)
التعليم تواصل جهودها لإكمال الجاهزية لتطبيق دراسة (TIMSS 2023)

غزة- وكالة الرأي
تواصل الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم جهودها لإكمال الجاهزية الميدانية لتطبيق أدوات الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS 2023).

وأكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات أ. جمال يوسف أن التطبيق الرسمي لأدوات الدراسة سيكون خلال الفترة الزمنية (4_15/5/2023)، حيث تستهدف (3345) طالب/ة من الصف الثامن في (86) مدرسة في قطاع غزة حكومة ووكالة وخاصة.

وبيّن أن الطلبة سيقومون بالإجابة عن أسئلة محوسبة في الرياضيات والعلوم، وتعبئة استبيان محوسب أيضاً يتعلق بتجاربهم خلال تعلّمهم لهذين المبحثين؛ كما أن هناك استبيان لمدير المدرسة ومعلم الشعبة المعاينة يتعلق بسياقات التعليم والتعلم.

وأوضح يوسف أنه جرى تدريب المطبقين على كافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ الدراسة بالصورة الدقيقة المثلى، معرباً عن أمله أن تكون هناك نتائج مشرفة لدولة فلسطين في هذه الدراسة.

بدورها بينّت أ. آمال أبو شاويش رئيس قسم تطوير الاختبارات أن الدراسة تمتد على مدار أربع سنوات بدءاً بالمشاركة في تطوير أدوات الدراسة وترجمتها ومواءمتها للبيئة الفلسطينية ونشر ثقافة التقييم الدولي وإيصال فِكر مرتكزاته لكل عناصر المنظومة التربوية، كما تم تهيئة الميدان التربوي لمتطلبات الإجراءات المعرفية واللوجستية بالتعاون مع دائرة التعليم الإلكتروني.

وأضافت أبو شاويش أنه تم الانتهاء من ترجمة أدلة التطبيق المتعددة للدراسة ووضعها في دليل واحد وعديد الملاحق بهدف تفصيل جميع الإجراءات بكل دقة ووضوح، وتدريب المطبقين على إجراءات التطبيق حيث تم عقد اجتماع لكل مطبق (بيداغوجي)، ولقاء آخر جمع المطبقين التكنولوجيين وتزويد الميدان بالبرنامج والمواد الاختبارية اللازمة ومتابعة استعداداتهم والإجابة عن جميع استفساراتهم خلال مطالعتهم للأدلة، بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

دراسة (TIMSS) هي دراسة تُشرف عليها المنظمة الدولية لتقويم التحصيل التربوي (IEA)، وقد صُمّمت لقياس وتفسير الفروق بين الأنظمة التربوية، علاوة على المساعدة في تطوير تعليم وتعلّم الرياضيات والعلوم في العالم على مدار (28) عاماً.

وتعتبر دراسة (TIMSS 2023) الحلقة الثامنة ضمن سلسلة دراسات (TIMSS)؛ حيث ابتدأت الدراسة الأولى عام 1995م، وتُجرى هذه الدراسة كل أربع سنوات، كما يشارك في الدراسة الحالية أكثر من (65) دولة في العالم.

التعليم تواصل جهودها لإكمال الجاهزية لتطبيق دراسة (TIMSS 2023) التعليم تواصل جهودها لإكمال الجاهزية لتطبيق دراسة (TIMSS 2023)
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