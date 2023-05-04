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حماس: اغتيال أبطال المقاومة بنابلس لن يوقف مدّ العمليات المتصاعد

04 آيار / مايو 2023 09:38

غزةوكالة الرأي:

أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن اغتيال الاحتلال الصهيوني أبطال المقاومة في مدينة نابلس صباح اليوم الخميس لن يحد من ضرباتها وعملياتها أو يوقف مدها المتصاعد.

وقال القانوع في تصريحات صحفية: "إن المقاومة ستمضي بكل عزيمة وإصرار للرد على جريمة الاغتيال والثأر لدماء الشهداء".

وأوضح أن جريمة الاحتلال الصهيوني باغتيال ثلة من أبطال المقاومة في نابلس تضاف لسجل الاحتلال الأسود وحكومته الفاشية التي ستدفع ثمن جرائمها.

ودعا القانوع جماهير شعبنا والشباب الثائر وأبطال المقاومة وكل التشكيلات العسكرية في الضفة الغربية لاستدامة الاشتباك مع الاحتلال والثأر لدماء الشهداء.

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