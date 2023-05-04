العمل تمنح شهادات ترخيص مراكز مهنية جديدة للعام 2023

غزة- وكالة الرأي

منحت وزارة العمل، اليوم الخميس، خلال احتفال أقامته في مقر الوزارة بمدينة غزة، شهادات ترخيص مراكز مهنية خاصة جديدة للعام 2023.

وأكد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين على الأولوية الكبيرة التي تُوليها الوزارة لمراكز التدريب المهني، وجهودها المتواصلة لنشر ثقافة العمل المهني في جميع محافظات قطاع غزة.

وأعرب م. الغصين عن سعادته بمنح شهادات ترخيص مهني للمراكز الخاصة الجديدة، منوهاً إلى دعم ومساندة وزارة العمل جميع المراكز الخاصة، ضمن خطتها لتعزيز التدريب المهني، وزيادة الاهتمام به.

وبارك الغصين، للمراكز الخاصة حصولها على شهادات الترخيص المهنية المعتمدة من وزارة العمل، متمنياً أن تساهم في الارتقاء بواقع التدريب المهني في قطاع غزة، والوصول إلى فئات أكثر وتخصصات جديدة.

بدوره أشاد مدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، بالحرص الذي أبدته المراكز الخاصة الجديدة في الحصول على ترخيص معتمد من وزارة العمل، لممارسة عملها وفقا للقانون، وبالشكل الذي يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأفاد أ. كلاب إلى حصول 9 مراكز على شهادات ترخيص مهنية جديدة في تخصصات متنوعة، تتماشى مع احتياجات السوق، وتُلبي رغبات المتدربين.

وشدد مدير عام التدريب المهني حرص الوزارة بتعزيز سبل التعاون المشترك مع جميع المراكز المهنية الخاصة، بما يساهم في تطوير التدريب المهني، وتحسين مخرجاته بالشكل الذي يناسب التطور الكبير في سوق العمل.