وكالة الرأي الفلسطينية عرين الأسود: شكلنا حزامًا ناريًا حول قوة الجيش المقتحمة لنابلس اليوم وكالة الرأي الفلسطينية جماهير نابلس تُشيع جثمان الشهيدة عودة في بلدة حوارة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُعلن مقتل كلب عسكري خلال اقتحام نابلس وكالة الرأي الفلسطينية شحادة: نجدد التزامنا بتعزيز السلامة المرورية وتحسين الوعي المجتمعي وكالة الرأي الفلسطينية وفد من الزراعة يزور اذاعة نماء في شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنظم سلسلة من الزيارات الميدانية على مزارعي الخضار وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تُكرم الطلبة الفائزين في مسابقة تاج المعرفة وكالة الرأي الفلسطينية وفد من التربية والتعليم يتفقد قاعات امتحان الدراسة الدولية (TIMSS 2023) وكالة الرأي الفلسطينية الآغا يجتمع مع اللجنة العليا للتقيم الإنشائي للمباني الخطرة وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال والحكم المحلي تناقشان عددًا من تظلمات المواطنين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

جماهير نابلس تُشيع جثمان الشهيدة عودة في بلدة حوارة

04 آيار / مايو 2023 06:38

D04A4C2C-3918-4F22-923F-3BA049431CBE
D04A4C2C-3918-4F22-923F-3BA049431CBE

الضفة المحتلة- وكالة الراي:

شيعت جماهير محافظة نابلس، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيدة إيمان زياد عودة، في بلدة حوارة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، إلى بلدة حوارة، مسقط رأس الشهيدة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليها في منزل عائلتها، ثم أدى المشيعون الصلاة عليها في مسجد علي بن أبي طالب، قبل أن توارى الثرى في مقبرة البلدة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال منعت المشاركين في التشييع من المرور عبر الشارع الرئيس وسط البلدة، ما اضطرهم لسلوك طرق داخلية للوصول إلى المقبرة.

يذكر أن قوات الاحتلال أعدمت الشهيدة عودة برصاصة بمنطقة الصدر ظهر اليوم قرب دوار عينابوس وسط بلدة حوارة.

والشهيدة عودة (26 عاما)، متزوجة، وأم لثلاثة أطفال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟