وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني: إخماد حريق كبير طال أراضٍ زراعية في بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية جبارين: المقاومة والشعب الفلسطيني خلف الأسرى حتى انتزاع حقوقهم وكالة الرأي الفلسطينية إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون نبع قريوت جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية البطش يُهاتف زوجة الشيخ عدنان مُعزياً باستشهاده وكالة الرأي الفلسطينية خمس إصابات جراء قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية "الأسرى الإداريون " يقرّون خوض الإضراب المفتوح عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية الغول: دماء الشهداء تزيد شعبنا اشتعالًا والمقاومة قوة وبأسًا وكالة الرأي الفلسطينية 40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 20 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مقتل مواطن بشجار عائلي في القدس

05 آيار / مايو 2023 07:11

الضفة المحتلة- وكالة الراي:

أعلنت الشرطة الفلسطينية بالضفة، أن مواطنا (55 عاما) قتل بشجار وقع في بلدة بيرنبالا شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت في بيان مقتضب، مساء اليوم الجمعة، أنه تم تحريك قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية لفرض الأمن والنظام العام وإعادة الهدوء داخل البلدة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟