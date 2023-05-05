مقتل مواطن بشجار عائلي في القدس

الضفة المحتلة- وكالة الراي:

أعلنت الشرطة الفلسطينية بالضفة، أن مواطنا (55 عاما) قتل بشجار وقع في بلدة بيرنبالا شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت في بيان مقتضب، مساء اليوم الجمعة، أنه تم تحريك قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية لفرض الأمن والنظام العام وإعادة الهدوء داخل البلدة.