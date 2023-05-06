وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل حداداً على الشهداء في طولكم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة جزئياً وانخفاض ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شابين برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تؤكد: نرفض امتهان كرامة الطلبة والمعلمين وكالة الرأي الفلسطينية دعوات لإسناد الأسرى الإداريين ونصرتهم في مواجهة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحول النائب عطون للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي وكالة الرأي الفلسطينية مقتل مواطن بشجار عائلي في القدس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحاولون إدخال "قربان" إلى المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُسلم ثلاثة جثامين لشهداء من نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني: إخماد حريق كبير طال أراضٍ زراعية في بيت حانون
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إضراب شامل حداداً على الشهداء في طولكم

06 آيار / مايو 2023 09:24

طولكم - وكالة الرأي :

أعلنت فصائل العمل الوطني الاضراب الشامل في محافظة طولكرم، حدادا على الشهيدين، اللذين أعدما بدم بارد من قبل قوات الاحتلال صباح اليوم.

وأفادت وزارة الصحة صباح اليوم بارتقاء الشهيدين سامر صلاح الشافعي، وحمزة جميل خريوش، وهما يبلغان من العمر 22 عاما، عقب اقتحام مخيم طولكرم بتعزيزات عسكرية.

وأضافت، أن الشهيد الشافعي أصيب بالرصاص في الرقبة والصدر والبطن، والشهيد خريوش أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

ونعت مجموعة الرد السريع (كتيبة طولكرم) بكتائب شهداء الأقصى شهيدي طولكرم سامر الشافعي وحمزة خريوش، اللذان ارتقيا صباح اليوم في اقتحام قوة إسرائيلية خاصة لمخيم نور الشمس بالمدينة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟