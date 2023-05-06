حماس: دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة وسيدفع العدو الثمن غالياً

غزة- وكالة الراي:

زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم الشهيد الشاب ديار عمري (20 عامًا)، الذي ارتقى برصاص مستوطن صهيوني، في بلدة صندلة بمنطقة مرج ابن عامر بالداخل الفلسطيني المحتل.

وقالت الحركة في تصريح صحفي مساء السبت: "إنّ شعبنا البطل لن يمرر جرائم الاحتلال ومستوطنيه بلا رد، وسيصعّد مقاومته رداً على جرائم الاحتلال وثأراً لدماء الشهيد عمري وكل أبطال شعبنا وآخرها تلك التي روت ثرى نابلس وطولكرم، فدماء أبناء شعبنا ليست رخيصة، وسيدفع العدو الثمن غالياً".

ودعت حماس أهلنا الصامدين في الداخل الفلسطيني المحتل، إلى مواجهة الاحتلال وعنجهية مستوطنيه، والثأر لدماء الشهيد عمري والشهداء الأبرار.

كما دعت إلى مواصلة النفير وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لأبشع حملة تهويد واستهداف صهيوني غاشم.