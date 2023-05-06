وكالة الرأي الفلسطينية حماس: دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة وسيدفع العدو الثمن غالياً وكالة الرأي الفلسطينية خليل الحية من الجزائر: موحدون بمواجهة الاحتلال الصهيوني وكالة الرأي الفلسطينية فصائل المقاومة تُحذر الاحتلال من مواصلة الاعتداء على الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية هكذا يستخدم الاحتلال "طنجرة الضغط" في اغتيال مقاومي الضفة وكالة الرأي الفلسطينية اجتماع طارئ للجامعة العربية غداً بشأن فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية مستوطن إسرائيلي يعدِم شاباً فلسطينياً بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية من هو الأسير المفكّر القائد وليد دقة؟ وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد ناعيةّ شهيدي طولكرم: دم الشهداء سيزيد عزم المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية هنية لـ"الرأي": "العمل الحكومي" تدعم "خدمات الشاطئ" بنحو نصف مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية إصابة طفل بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال كفر قدوم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

وقفة إسناد للأسير المريض وليد دقة في حيفا

06 آيار / مايو 2023 09:47

الداخل المحتل- وكالة الراي:

نُظمت مساء اليوم السبت، وقفة إسناد للأسير المريض وليد دقة، في ساحة الأسير بمدينة حيفا، وذلك بدعوة من عائلة الأسير.

ورفع المشاركون في الوقفة صورا للأسير دقة، وشعارات تطالب بحريته وإطلاق سراحه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأخرى تدعو إلى الوحدة الوطنية.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالحرية للأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويذكر أن الأسير دقة، مصاب بسرطان نادر في نخاع العظم، وخضع في 12 نيسان/ أبريل الماضي لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى، ويعاني من وجود التهاب وتلوث في رئته اليسرى، إضافة لشعوره بأعراض هزال، وعدم قدرته على النطق بشكل جيد.

والأسير دقة (60 عاما) من بلدة باقة الغربية بأراضي عام 1948، اعتقل في 25 آذار/ مارس 1986 إلى جانب مجموعة من رفاقه، هم: إبراهيم أبو مخ، ورشدي أبو مخ، وإبراهيم بيادسة.

وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره: "الزمن الموازي"، و"يوميات المقاومة في مخيم جنين"، و"صهر الوعي"، و"حكاية سرّ الزيت

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟