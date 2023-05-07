جوجل توفر خدمتها للذكاء الاصطناعى Bard AI لعدد من المستخدمين

مر أكثر من شهر منذ أن كشفت جوجل النقاب عن أداتها التوليدية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، Bard، وبعد النجاح الباهر الذي حققته ChatGPT ودمج مايكروسوفت لها في تطبيقاتها وخدماتها المتنوعة، تعرضت جوجل لضغوط لاتخاذ هذه الخطوة، حيث تم توفير Bard، عند إطلاقه في البداية، لعدد محدود من المستخدمين، وتعمل جوجل الآن على نشر شبكة أوسع وإتاحة Bard لمزيد من المستخدمين.



ووفقًا لمدونة نشرتها الشركة، فإن Bard ستكون متاحة الآن لمستخدمي Workspace، وقالت جوجل في منشور المدونة: "يمكن لمسؤولي جوجل Workspace الآن تمكين Bard لنطاقاتهم، مما يسمح لمستخدميهم بالوصول إلى Bard باستخدام حسابات Workspace الخاصة بهم".



وقالت الشركة إنه يمكن لمستخدمي Workspace الآن استخدام Bard للمساعدة في العمل أو البحث أو احتياجات العمل الأخرى عند تسجيل الدخول إلى حساب جوجل Workspace الذي يمكّنه المسؤول.



بعبارة أخرى، لا تزال حسابات جوجل الشخصية غير قادرة على الوصول إلى Bard، الميزة متاحة فقط لجميع عملاء جوجل Workspace، بالإضافة إلى عملاء G Suite Basic وBusiness القدامى.

كيف يمكن للمستخدمين بدء استخدام Bard؟

سيتمكن مديرو حسابات جوجل Workspace من منح حق الوصول لمستخدميهم. قالت جوجل إن مسؤولي جوجل Workspace سيكونون قادرين على تشغيل الوصول إلى Bard لمستخدميهم.



إليك كيفية القيام بذلك:

توجه إلى وحدة تحكم المشرف ضمن التطبيقات> خدمات جوجل الإضافية> تطبيقات الوصول المبكر. تطبيقات الوصول المبكر هي خدمات ومنتجات طورتها فرق جوجل، وتتيح تطبيقات الوصول المبكر خدمة أو منتج جوجل لمستخدمي جوجل Workspace.