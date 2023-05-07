النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2523) الأحد 7/5/2023

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الخارجية: : 65 مواطنا من أبناء شعبنا ممن تم اجلاؤهم من السودان يصلون غزة غدا

الحية: شعبنا موحد في المواجهة ضد الاحتلال وأيدينا على الزناد

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متظاهرون إسرائيليون يواصلون الضغط ضد خطط الإصلاح القضائي

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مندوب فلسطين بالجامعة العربية: اجتماع وزاري طارئ غدا لبحث الانتهاكات الإسرائيلية

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القدس العربي

استشهاد شاب من فلسطينيي الداخل برصاص مستوطن- (فيديو)

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

رئيس وزراء فلسطين: شهيدا "طولكرم" ضحيتان للإرهاب المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بوسط وشمال غرب الضفة الغربية

الشروق المصرية

الفلسطينيون يشيعون جثامين 3 من شهدائهم بعد احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لها 55 يوما

الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة مُنددة بالاستيطان والاعتداءات جنوبي الخليل

بعد استشهاد فلسطينيين في طولكرم.. حماس تتوعد الاحتلال

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" إصابة 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الشرطة تحقق في حادثة وفاة شابة جنوب نابلس

قلنسوة: وقفة احتجاجية تنديدا باستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة

مستوطنون يقتلعون ويكسرون 258 غرسة زيتون غرب سلفيت

محدث| إصابة 4 مواطنين واعتقال آخر إثر اعتداء للاحتلال والمستوطنين جنوب الخليل

الحياة الجديدة

طوق نجاة لمتحسسي الغلوتين واللاكتوز.. صانعته طالبة فلسطينية

الكنائس الشرقية تحتفل بعيد الخضر

مستوطنون يقتلعون ويكسرون 258 غرسة زيتون غرب سلفيت

بعد احتجاز دام 55 يوما: تشييع جثامين الشهداء الثلاثة في نابلس

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ15 على التوالي

تحويل الأسير ضياء نواورة إلى الاعتقال الإداري

إرهاب الاحتلال ومستوطنيه يتواصل بحق أبناء شعبنا

جريدة الأيام

إعدام شابين خلال عملية اقتحام واسعة لمخيم طولكرم

نابلس: تشييع ثلاثة شهداء بعد استرداد جثامينهم

الحكومة الإسرائيلية تصوت اليوم على تطوير موقع استيطاني متاخم لقرية سبسطية

الناصرة: استشهاد شاب من بلدة صندلة برصاص يهودي

إسرائيل: الآلاف يتظاهرون مجدداً احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي

أبو ظبي تستضيف حفلاً لمناسبة ما يسمى عيد الاستقلال الإسرائيلي

تسوية الأراضي من أبرز الحيل الإسرائيلية لتهويد القدس

وكالة صفا

غزة حماس لـ"صفا": غاز ملك لشعبنا ولن نسمح باستخدامه لتمرير صفقات أمنية أو سياسية

فلسطين اليوم

غزة : توزيع أرقام الجلوس على طلبة الثانوية العامة اليوم وامتحانات التوظيف الثلاثاء

سما نيوز

حماس: لن نسمح بجعل ملف غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية

قناة عبرية: "إسرائيل" تقرر الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان

بالفيديو: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن بالداخل المحتل

للأسبوع الثامن عشر.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

حماس تؤكد التزامها وجاهزيتها لتطبيق إعلان الشمل الفلسطيني

وقفة احتجاجية في قلنسوة تنديدا باستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة

عرب 48

الشرطة الفلسطينية تحقق بملابسات وفاة شابة قرب نابلس

اعتقالات بالضفة واشتباكات قرب نابلس وجنين

إصابة طفل برصاص الاحتلال في كفر قدوم ومواجهات في البيرة

مسافر يطا: إصابة 4 فلسطينيين واعتقال آخر إثر اعتداء للاحتلال والمستوطنين

وكالة وفا

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق ...

حدث في مثل هذا اليوم

ý 7 نيسان (أبريل)

ý 2004م أهالي قرية بدّو يحتجّون على إقامة جدار الفصل الصهيونيّ في أراضيهم و يشتبكون مع الاحتلال ، ممّا أدّى إلى إصابة 25 فلسطينياً بجراح بالإضافة إلى اثنين من الجنود الصهاينة.

ý 2002م رئيس أركان حرب الاحتلال الصهيونيّ يعترف بمقتل 11مجنديّاً و إصابة 130 آخرين بجروح بينهم 20 في حالة خطرة ، في العمليّة المستمرّة و المسمّاة "السور الواقي" في الضفة الغربيّة.

ý 1993م المجاهد الشهيد علي طالب العيماوي من حركة الجهاد الإسلامي اخترق الحواجز ووصل إلى نقطة تجمع للجنود الصهاينة في مناطق عام 1948م حيث قتل اثنين من الضباط أحدهما برتبة (ميجر) وهو مسؤول أمن المستوطنات في قطاع غزة وجرح ما لا يقل عن 10 آخرين.

ý 1969م انطلاقة جبهة التحرير العربية.

ý 1947م تأسيس حزب "البعث العربي" في سورية على يد عدد من الناشطين القوميين، أبرزهم ميشيل عفلق، وصلاح الدين البيطار، وزكي الأرسوزي. وقد اندمج فيما بعد مع "الحزب الاشتراكي العربي" بقيادة أكرم الحوراني، حيث نتج عنه "حزب البعث العربي الاشتراكي".