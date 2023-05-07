النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2523) الأحد 7/5/2023
أخبار فلسطينية
حماس تنعى الشهيد ديار عمري وتدعو فلسطينيي الداخل للتصدي للاحتلال ومستوطنيه
الخارجية: : 65 مواطنا من أبناء شعبنا ممن تم اجلاؤهم من السودان يصلون غزة غدا
الحية: شعبنا موحد في المواجهة ضد الاحتلال وأيدينا على الزناد
فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من مواصلة الاعتداء على الأسرى
بدران: شهداء نابلس رفعوا الحرج عن أمة بأكملها
المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية يطالب السلطة بالإفراج عن غسان السعدي
أخبار إسرائيلية
مأزق نتنياهو ومتاعبه القانونية
نتنياهو يدرس «استرضاء» بن غفير بتصعيد أكبر ضد الفلسطينيين
تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الثامن عشر على التوالي
متظاهرون إسرائيليون يواصلون الضغط ضد خطط الإصلاح القضائي
اخبار دولية
برلمانيون فرنسيون يعبرون عن قلقهم من عدم قدرتهم على انتقاد (إسرائيل)
أخبار عربية
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: اجتماع وزاري طارئ غدا لبحث الانتهاكات الإسرائيلية
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الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد شاب من فلسطينيي الداخل برصاص مستوطن- (فيديو)
الشرق الأوسط
«منظمة التحرير» تحذّر من مخاطر ارتفاع وتيرة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية
الثمن الفلسطيني للائتلاف الإسرائيلي
«حماس»: قتيلا طولكرم من «كتائب القسام»
الاهرام المصرية
رئيس وزراء فلسطين: شهيدا "طولكرم" ضحيتان للإرهاب المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بوسط وشمال غرب الضفة الغربية
الشروق المصرية
الفلسطينيون يشيعون جثامين 3 من شهدائهم بعد احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لها 55 يوما
الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة مُنددة بالاستيطان والاعتداءات جنوبي الخليل
بعد استشهاد فلسطينيين في طولكرم.. حماس تتوعد الاحتلال
الغد الأردنية
في ذكرى احتلال القدس.. دعوات لمتطرفين لاقتحامات مركزية لـ”الأقصى” ودعوات لإفشالها
تشييع خمسة شهداء.. والاحتلال يواصل الاقتحامات
قناة عبرية: إسرائيل تقرر الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان
الشرق القطرية
" إصابة 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"تجمُّع النقابات": انتخابات نقابة الصحفيين ليست حكرًا على حزب السلطة ودخلاء المهنة
خاص شجاعية: استمرار احتجاز جثامين الشهداء "عقاب جماعي"
إضراب شامل في صندلة بالداخل المحتل احتجاجًا على إعدام شاب بدم بارد
وفاة شابة بظروف غامضة جنوب نابلس
الاحتلال يعتقل فتى ويداهم منازل المواطنين في أريحا
حمادة: شهيدا طولكرم ثأرا للأقصى وللحرائر اللاتي اعتٌديَ عليهنّ في ساحاته
حيفا: وقفة إسناد للأسير وليد دقة
القدس المحلية
الاحتلال يهدم مدرسة تحدي 5 الاساسية المختلطة في بيت لحم
الشرطة تحقق في حادثة وفاة شابة جنوب نابلس
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل وبيت لحم
قلنسوة: وقفة احتجاجية تنديدا باستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة
مستوطنون يقتلعون ويكسرون 258 غرسة زيتون غرب سلفيت
محدث| إصابة 4 مواطنين واعتقال آخر إثر اعتداء للاحتلال والمستوطنين جنوب الخليل
الحياة الجديدة
طوق نجاة لمتحسسي الغلوتين واللاكتوز.. صانعته طالبة فلسطينية
الكنائس الشرقية تحتفل بعيد الخضر
مستوطنون يقتلعون ويكسرون 258 غرسة زيتون غرب سلفيت
بعد احتجاز دام 55 يوما: تشييع جثامين الشهداء الثلاثة في نابلس
الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ15 على التوالي
تحويل الأسير ضياء نواورة إلى الاعتقال الإداري
إرهاب الاحتلال ومستوطنيه يتواصل بحق أبناء شعبنا
جريدة الأيام
إعدام شابين خلال عملية اقتحام واسعة لمخيم طولكرم
نابلس: تشييع ثلاثة شهداء بعد استرداد جثامينهم
الحكومة الإسرائيلية تصوت اليوم على تطوير موقع استيطاني متاخم لقرية سبسطية
الناصرة: استشهاد شاب من بلدة صندلة برصاص يهودي
إسرائيل: الآلاف يتظاهرون مجدداً احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي
أبو ظبي تستضيف حفلاً لمناسبة ما يسمى عيد الاستقلال الإسرائيلي
تسوية الأراضي من أبرز الحيل الإسرائيلية لتهويد القدس
وكالة صفا
اشتباكات بنابلس وجنين والاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
تجمع النقابات: يجب ألا تكون انتخابات نقابة الصحفيين حكرًا على دخلاء المهنة
حماس لـ"صفا": غاز غزة ملك لشعبنا ولن نسمح باستخدامه لتمرير صفقات أمنية أو سياسية
بالفيديو الاحتلال يهدم مدرسة "تحدي 5" شرق بيت لحم
وكالة الرأي الفلسطينية
"التعليم" تعلن عن مقاعد الاختصاص العالي في "طب الأردن"
اعتقالات في الضفة تخللها مواجهات واشتباكات في نابلس وجنين
المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
"تجمُّع النقابات" يدعو لإجراء انتخابات مهنية بنقابة الصحفيين
المرور: وفاة و6 إصابات في 11 حادث سير بـ24 ساعة الماضية
الاحتلال يهدم مدرسة تحدي 5 الأساسية شرق بيت لحم
صور بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً
عائلة الشهيد ديار عمري تدعو لأوسع مشاركة في تشييعه عصر اليوم
فلسطين اليوم
اشتباكات مسلحة خلال اقتحام نابلس وجنين ومداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد ديار عمري من الداخل المحتل
غزة : توزيع أرقام الجلوس على طلبة الثانوية العامة اليوم وامتحانات التوظيف الثلاثاء
إضراب واحتجاجات في "الداخل المحتل" بعد استشهاد شاب برصاص مستوطن
"التربية": تدمير مدرسة "التحدي 5" جريمة بحق التعليم
مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة باسم "سديه يونتان" شمال شرق القدس
مقاومون يطلقون النار تجاه طائرات الاحتلال في أجواء مخيم جنين
سما نيوز
حماس: لن نسمح بجعل ملف غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية
قناة عبرية: "إسرائيل" تقرر الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان
بالفيديو: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن بالداخل المحتل
للأسبوع الثامن عشر.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو
حماس تؤكد التزامها وجاهزيتها لتطبيق إعلان الشمل الفلسطيني
وقفة احتجاجية في قلنسوة تنديدا باستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة
مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي
طالع: الدول الأعلى ديونا في العالم
عرب 48
الشرطة الفلسطينية تحقق بملابسات وفاة شابة قرب نابلس
اعتقالات بالضفة واشتباكات قرب نابلس وجنين
إصابة طفل برصاص الاحتلال في كفر قدوم ومواجهات في البيرة
مسافر يطا: إصابة 4 فلسطينيين واعتقال آخر إثر اعتداء للاحتلال والمستوطنين
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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال شرق ...
المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد ال ...
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حدث في مثل هذا اليوم
ý 7 نيسان (أبريل)
ý 2004م أهالي قرية بدّو يحتجّون على إقامة جدار الفصل الصهيونيّ في أراضيهم و يشتبكون مع الاحتلال ، ممّا أدّى إلى إصابة 25 فلسطينياً بجراح بالإضافة إلى اثنين من الجنود الصهاينة.
ý 2002م رئيس أركان حرب الاحتلال الصهيونيّ يعترف بمقتل 11مجنديّاً و إصابة 130 آخرين بجروح بينهم 20 في حالة خطرة ، في العمليّة المستمرّة و المسمّاة "السور الواقي" في الضفة الغربيّة.
ý 1993م المجاهد الشهيد علي طالب العيماوي من حركة الجهاد الإسلامي اخترق الحواجز ووصل إلى نقطة تجمع للجنود الصهاينة في مناطق عام 1948م حيث قتل اثنين من الضباط أحدهما برتبة (ميجر) وهو مسؤول أمن المستوطنات في قطاع غزة وجرح ما لا يقل عن 10 آخرين.
ý 1969م انطلاقة جبهة التحرير العربية.
ý 1947م تأسيس حزب "البعث العربي" في سورية على يد عدد من الناشطين القوميين، أبرزهم ميشيل عفلق، وصلاح الدين البيطار، وزكي الأرسوزي. وقد اندمج فيما بعد مع "الحزب الاشتراكي العربي" بقيادة أكرم الحوراني، حيث نتج عنه "حزب البعث العربي الاشتراكي".