تشييع جثمان الشهيد ديار العمري في صندلة بأراضي عام 48

الناصرة – وكالة الرأي :

شيّع الآلاف من أهالي قرية صندلة والبلدات والقرى المجاورة بأراضي عام 48، جثمان الشهيد ديار العمري (19 عاما)، في مسقط رأسه صندلة، عصر اليوم الأحد، ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية.

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلته في الكائن صندلة، حيث رفع المشاركون في الجنازة علم فلسطين وهتفوا انتصارا للشهيد وذويه.

وشهدت قرية صندلة، إضرابا عاما وشاملا، اليوم الأحد، احتجاجا على جريمة قتل ابنها الشاب ديار عمري، برصاص جندي سابق في وحدة "جولاني" بالجيش الإسرائيلي، بعد عراك بالأيدي بينهما بالقرب من القرية، مساء أمس السبت.