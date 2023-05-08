بطولة الامارات: شباب الأهلي يتوج باللقب للمرة الثامنة

توج شباب الأهلي باللقب للمرة الثامنة في تاريخه بفوزه على مضيفه بني ياس 2-1 الاحد في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

ورفع شباب الأهلي رصيده الى 54 نقطة وبفارق 3 نقاط عن العين والوحدة، وتوج للمرة الاولى منذ 2016 وقبل مرحلة من ختام البطولة بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على مطارديه.

وضغط شباب الأهلي مبكرا للتسجيل، لكن عانده الحظ بعدما اصابت تسديدتا البرازيلي يوري سيزار (28) والسوري عمر خربين (45) عارضة مرمى بني ياس.

وافتتح بني ياس التسجيل بعكس مجريات المباراة برأسية الصربي ساشا ايفكوفيتش مستفيدا من ركنية (61)، لكن شباب الأهلي رد بقوة بهدفين سجلهما الأوزبكستاني عزيز غانييف بتسديدة بعيدة (70) ويحيى الغساني بعد انفراد اثر تمريرة خربين (74).

وقال المدرب البرتغالي لشباب الاهلي ليوناردو جارديم: "استحقينا اللقب عن جدارة لاننا لم نخسر منذ 25 (كانون الأول) ديسمبر وكانت أمام بني ياس، وهذا ما أعطانا افضلية على الآخرين".

وتابع المدرب السابق لموناكو الفرنسي والهلال السعودي: "قبل بداية الموسم لم يتم ترشحينا لنيل اللقب، وكانت الافضلية للعين والشارقة والجزيرة، لذلك فان لاعبي شباب الأهلي يستحقون التحية على ما قدموه طوال الموسم".

وفاز العين على مضيفه الوصل بثلاثة اهداف سجلها بندر الأحبابي (52 و72) والبرازيلي جوناثان سانتوس (90+12) مقابل هدفين للعاجي أداما ديالو (5) وفابيو ليما (90 من ركلة جزاء).

واهدر التوغولي لابا كودجو ركلة جزاء للعين(22) وطرد الصربي الكسندر فاسيلغيفيتش من الوصل (28).

وتعادل اتحاد كلباء وضيفه خورفكان بهدف لاحمد جشك(32) مقابل هدف للانغولي فابيو أبرو (30).

ورفع اتحاد كلباء الثامن رصيده الى 33 نقطة، مقابل 25 لخورفكان التاسع.