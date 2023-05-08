حماس: جريمة الاعتداء على الأسير سعدات ورفيقاه لن تكسر إرادتهم

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

أكدت حركة "حماس" أن اقتحام قوات القمع الصهيونية لأقسام عدّة في سجن رامون، وتفتيشها، والاعتداء على القائد الوطني أحمد سعدات (أبو غسان)، ورفاقه الأسرى عاهد غلمة ووليد حناتشة، ونقلهم إلى أقبية العزل والتحقيق؛ جريمة لن تكسر إرادتهم وإرادة أسرانا الأبطال.

وحذّرت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء الاحتلال من تداعيات سياساته الفاشيّة وانتهاكاته وجرائمه الممنهجة بحق أسرانا الأبطال، وحمّلته المسؤولية كاملة عن حياتهم وسلامتهم.

وأكدت الحركة أن قضية الأسرى ستبقى قضية كل الشعب الفلسطيني الذي لن يتركهم، وسيبقى والمقاومة على عهد الوفاء لهم حتى نيلهم الحرية.