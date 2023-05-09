وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنعى شهداء العدوان وتدعو إلى محاكمة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام الحكومي" ينشر محددات عمل الصحفيين في مستشفى الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية مركز ينشر تفاصيل قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة فجر اليوم وكالة الرأي الفلسطينية إعلان هام بخصوص المنح الدراسية للطلبة في المحافظات الجنوبية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم بغزة تعقد اجتماعاً للجنة الطوارئ التابعة لها وكالة الرأي الفلسطينية اغتاله الاحتلال اليوم.. ماذا قال القائد طارق عزالدين قبل أيام من استشهاده؟ وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الاحتلال يمنع إدخال "الأجهزة التشخيصية" منذ 18 شهراً وكالة الرأي الفلسطينية الأجهزة الشرطية والأمنية تنتشر بمحافظات قطاع غزة وفقًا لخطة الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: انتشار الشرطة للحفاظ على الجبهة الداخلية بعد العدوان
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حزب الله: نؤيد كل ‏الخيارات التي تتخذها المقاومة الفلسطينية لردع العدو

09 آيار / مايو 2023 05:03

مشاهد من تشييع شهداء اليوم
مشاهد من تشييع شهداء اليوم

بيروت - وكالة الرأي:

نعى حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، القياديين الكبار في حركة الجهاد الإسلامي الذين ارتقوا من جراء العدوان الإسرائيلي الغادر على قطاع غزة.

وأكد حزب الله، في بيان، أنّ قتل قادة المقاومة سيزيد "أمتنا وعياً ‏ووحدة وتصميماً على المضي في خيار الجهاد والمقاومة حتى ‏تحقيق النصر"، لافتاً إلى أنّ ما قام به العدو الصهيوني من غارات وحشية استهدفت المجاهدين والنساء والأطفال هو "‏جريمة موصوفة بحق الإنسانية".

ورأى الحزب أنّ غارات العدو الوحشية تجسّدت فيها كلّ معاني الغدر والإرهاب وترويع الآمنين، معلناً التضامن الكامل مع الجهاد الإسلامي وتأييده التام "لكل ‏الخيارات التي تتخذها الحركة وفصائل المقاومة لردع العدو".

بدورها، نعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الشهداء الـ13 الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على غزة، متوعدة الاحتلال وقادته بأنّهم سيدفعون ثمن هذا العدوان.

من جهته، أكد المسؤول الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أنّ "الرد الفلسطيني على هذه الجريمة سيكون موحداً، ليفهم العدو مرّة أخرى أنّ محاولاته لتقسيم وحدة المقاومة لن تتحقق".

وأكّد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة أنّ المجزرة الإسرائيلية بحق قادة السرايا ستزيد الشعب الفلسطيني تمسّكاً بالمقاومة، وسيواجه العدوان بكل ثبات، و"سيخلف القائد ألف قائد". 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟