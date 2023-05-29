الأسير المريض رياض العمور بحاجة إلى عملية قلب مفتوح

رام الله – وكالة الرأي :

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن الأسير المريض رياض العمور (53 عاما) من مدينة بيت لحم، بحاجة إلى عملية قلب مفتوح.

وأوضحت الهيئة بعد زيارة محاميها كريم عجوة للأسير العمور في سجن عسقلان، أنه كان قد خضع الأسبوع الماضي لـ3 فحوصات بالدم، وستُجرى له أيضا فحوصات جديدة خلال اليومين القادمين، وقد أبلغه طبيب العيادة بوجود مشكلة بالدم لديه، إذ يعاني من عدم استقرار في قياس الدم، كما يعاني من مشكلة في الصمام الداخلي للقلب، وهو بحاجة إلى عملية قلب مفتوح، علما أنه خضع في الماضي لعمليتي قلب مفتوح، الأولى كانت عام 2010.

ويشار إلى أن الأسير العمور يأخذ 6 أنواع من الأدوية يوميا، من بينها مميع للدم، ودواء للضغط، وللمعدة وفيتامينات، ودواء لعلاج السوائل على الرئة، وآخر لالتهاب المثانة الذي يعاني منه، كما أنه بحاجة إلى أنواع معينة من الطعام تناسب وضعه الصحي، ولا يستطيع تناول العديد من أصناف الطعام مثل السمك واللحوم والدجاج.

يشار إلى أن الأسير العمور قد اعتُقل عام 2002، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد 11 مرة، وقد واجه تحقيقا قاسيا وطويلا، فقد على إثره السمع في إحدى أذنيه، وهو يتعرض منذ بداية اعتقاله لجريمة الإهمال الطبي، ومكث في مستشفى سجن الرملة 7 أعوام، كما فقد والديه خلال سنوات سجنه وحُرم من وداعهما.