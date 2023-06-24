وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 19 إصابة في 54 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية لسبب صادم.. تركت حفيدتها وحيدة في مطار أميركي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2558) السبت 24/6/2023 وكالة الرأي الفلسطينية أسيران من جنين يدخلان عاميهما الـ21 في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية شهيد برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا وكالة الرأي الفلسطينية ويندوز 11 يحتوى على ميزة مختبئة لإعادة العمل عند الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية كيف تتخلص من صوت المكالمات المجهولة على واتس آب وكالة الرأي الفلسطينية "يوتيوب" يطرح ميزة دبلجة مقاطع الفيديو بلغات أخرى باستخدام الذكاء الاصطناعى وكالة الرأي الفلسطينية فوائد العلاج بالكركم.. منها التخلص من المواد السامة وكالة الرأي الفلسطينية 8 فيتامينات مهمة للجسم أبرزها فيتامين ب
أخبار » عجائب وطرائف

لسبب صادم.. تركت حفيدتها وحيدة في مطار أميركي

24 حزيران / يونيو 2023 10:46

التقاط
التقاط

أوقفت الشرطة الأميركية جدة تبلغ 51 عاماً بسبب تخليها عن حفيدتها في مطار أميركي لركوب طائرة متجهة إلى هندوراس، على ما أفاد ناطق باسم مطار هيوستن بولاية تكساس.

وبحسب معلومات نشرتها الصحافة المحلية، عثر موظفون في شركة طيران على فتاة في سن الثامنة تبكي وتطلب إيجاد والديها، في صالة بمطار جورج بوش الدولي الضخم.

وأوضحت الطفلة الناطقة بالإسبانية أن جدتها التي كانت تعتني بها تركتها في المكان وذهبت لتلحق بطائرتها.

وقال مسؤول التواصل في مطارات هيوستن أوغستو برنال لوكالة فرانس برس: "بحسب الطفلة، غادر والداها المطار لاستعادة جواز سفر" ابنتهما الذي نسياه.

وأضاف: "تُركت الفتاة الصغيرة بمفردها في صالة تسجيل الوصول"، من دون أن يوضح ما إذا كانت الطفلة وجدتها تسافران معاً.

وأمكن الاتصال بوالدي الطفلة بفضل معلومات قدمتها هذه الأخيرة، وعادا لاصطحابها.

وقال برنال إن الجدة، التي صعدت إلى الطائرة، أنزلها عملاء في المطار، وجرى توقيفها للتحقيق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية هواة الصيد والرياضات البحرية تنتخب مجلس إدارة جديد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟