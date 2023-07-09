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طبيب يتحدث عن الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر المفاجئ عند النساء

09 تموز / يوليو 2023 08:49

طبيب يتحدث عن الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر المفاجئ عند النساء
طبيب يتحدث عن الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر المفاجئ عند النساء

يمكن ربط تساقط الشعر المفاجئ عند النساء بأمراض المناعة الذاتية والتغيرات الهرمونية وغيرها من المشاكل.

أعلن ذلك الطبيب البريطاني للأمراض الباطنية نيل باتيل الذي حدد الأسباب الرئيسية للصلع المفاجئ في مقابلة مع مجلة Express.

وحسب الطبيب، يمكن أن يكمن سبب داء الثعلبة في أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر. ويصيب هذا المرض الناس بغض النظر عن الجنس والعمر، ويتجلى في ظهور بقع صلعاء مستديرة أو بيضاوية على فروة الرأس.

بالإضافة إلى ذلك يمكن، حسب باتيل، أن تؤدي التغيرات الهرمونية إلى تساقط الشعر، وعلى سبيل المثال، أثناء الحمل أو بعد ولادة الأطفال أو أثناء انقطاع الطمث. وقال: "في سن اليأس، ينخفض ​​إنتاج هرمون الاستروجين، مما يجعل الشعر أرق وأكثر هشاشة".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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