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و2424 حالة وفاة

غزة: أكثر من 26 ألف مولود جديد بالنصف الأول من 2023

09 تموز / يوليو 2023 10:28

غزة- وكالة الرأي:

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال النصف الأول من هذا العام، 26 ألف و58 مولوداً جديداً بالإضافة إلى ألفين و424 حالة وفاة. 

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور بلغ 12 ألف و660 مولوداً بنسبة تقدر بـ 48.58%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 51.41% بواقع 13 ألف و398 مولودة. 

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت 9 آلاف و517 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتب داخلية خانيونس 5001 مولوداً. 

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال هذه الفترة 4 آلاف 754 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 3 آلاف و490 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 3 آلاف و296 مولوداً جديداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت ألفين و424 حالة وفاة خلال النصف الأول لهذا العام، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ ألف و373 حالة وفاة بنسبة بـ56.64%، مقابل ألف و51 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 43.35%.

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