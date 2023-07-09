وزارة الأسرى تطلق مؤتمرًا علميًا دوليًا حول قضية الأسرى

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في غزة بالشراكة مع جامعة الأمة، اليوم الأحد، عن تنظيم مؤتمر دولي علمي محكم خاص بقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بعنوان "آفاق التدويل والحماية والمناصرة للأسرى الفلسطينيين في إطار الشِرعة الدولية".

وقال وكيل الوزارة بهاء الدين المدهون خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة، إن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة هامة يتعرض فيها الأسرى لشتى أنواع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والإنساني والمواثيق والاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتنكره للحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية للأسرى.

وأضاف المدهون، أن المؤتمر يهدف إلى فضح الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى، وتدويل قضيتهم على المستوى الدولي وحمايتهم وتسليط الضوء على دور وسائل الإعلام بشكل عام تجاه قضايا الأسرى، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، ومناصرة قضيتهم على الصعيد الدولي والمحلي من خلال كسب التأييد الدولي لحقوقهم، وتعزيز صمود الأسرى من خلال الاهتمام بعدالة قضيتهم وحقوقهم.

وأشار إلى أن المؤتمر سيعقد في ذكرى صفقة وفاء الأحرار في شهر أكتوبر القادم من هذا العام.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة الأمة نصر الدين مدوخ، أن المؤتمر يشمل محاور 4 محاور رئيسية، وهي: انتهاكات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين وسبل حمايتهم، وتدويل ومناصرة قضايا الأسرى الفلسطينيين، ودور الدبلوماسية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، ودور الإعلام تجاه قضايا الأسرى.