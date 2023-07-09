وزارة الاقتصاد: زيارة 2447 منشأة ونقطة بيع خلال شهر يونيو

غزة- وكالة الرأي:

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقرير عملها وأنشطتها وإنجازاتها عن شهر يونيو الماضي.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الوزارة واداراتها وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها لخدمة أبناء شعبها، وواصلت كذلك مراقبة المحلات التجارية والأسواق والمولات والمراكز التجارية من خلال جولات مكثفة صباحية ومسائية، وعملت على المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية وتنظيم جولات تفتيشية للمنشأت الصناعية والمعادن الثمينة ومحطات الوقود الغاز.

الإدارة العامة لحماية المستهلك

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك ومن خلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 256 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 2447 منشأة ونقطة بيع، ومعايرة ودمغ 108 ميزاناً ومكيالاً، وإجراء 2049 فحصاً مخبرياً للمنتجات المستوردة ومحلية الصنع، وتنظيم جولات لحصر المخزون السلعي.

وكثفت طواقم الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية خلال أيام عيد الاضحى على المحلات التجارية والأسواق والمخابز ومصانع الحلويات والمطاعم، للتأكد من الشروط الصحية وجودة المنتجات للحفاظ على أمن وصحة المواطنين.

الإدارة العامة للتجارة والمعابر

وأشار التقرير الى أن الإدارة العامة للتجارة والمعابر ومن خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقمها التفتيشية في المعابر التجارية بتحرير 349 محضر ضبط وتحفظ، وبلغ عدد الشاحنات الواردة من السلع والبضائع 10,531 شاحنة، وعدد الشاحنات الصادرة 397 شاحنة.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم بلغ 19 يوم، وأيام الاغلاق 11 يوم، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 11 يوم والاغلاق 19 يوم.

وبين التقرير أنه تم إيداع طلبات 121 علامة تجارية جديدة، وكانت التغيرات على العلامات التجارية 130 تغيير ما بين تغيير وكيل مفوض واسم وعنوان العلامة، وتم نشر 30 علامة تجارية.

الإدارة العامة للمصادر الطبيعية

وذكر التقرير أن كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 104,345 متر مكعب، وتم فتح مقالع جديدة في محافظات غزة، واعداد تقارير فنية للمقالع والمشاريع والمناسيب مع الجهات ذات الاختصاص، لافتاً الي أن الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالإدارة العامة للمصادر الطبيعية تقوم بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

الإدارة العامة للصناعة

وقال التقرير إن الإدارة العامة للصناعة قامت خلال شهر يونيو بإصدار 5 رخص اقامة للمنشأت الصناعية، ومنح 38 رخصة تشغيل، وتنظيم 233 زيارة لمصانع بغرض التفتيش والمتابعة وتجديد ترخيص المصانع التي قامت بها الطواقم الهندسية التابعة للإدارة تم خلالها تحرير العديد من محاضر الضبط والتحفظ، واستقبال 35 طلب لترخيص مشاريع صغيرة.

وبين التقرير أن الإدارة العامة للصناعة قامت بحصر الاضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقامت دائرة التنمية الصناعية بالإدارة بتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على كافة المصانع والمخابز ومصانع الحلويات ومحطات تعبئة وتوزيع الغاز، للتأكد من جودة المنتجات التي يتم انتاجها، ومدى الالتزام بالإجراءات والشروط الصحية اللازمة للعمل.

الإدارة العامة للشركات.



وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للشركات أنجزت 1413معاملة خلال شهر يونيو الماضي وسجلت 28 سجل فردي، و 16 سجل شركات، وتم تنفيذ 107 زيارة ميدانية للشركات والمحلات التجارية، وحضور جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لعدد 10 شركات، وتم تصويب الوضع القانوني للشركات والمحلات التجارية التي تعمل في مجال الصرافة ومؤسسات الإقراض والتمويل، وتسجيل محلات صرافة عدد 2 وتجديد تراخيص لــ 3 محلات صرافة.

وبين التقرير أن 1695 مواطناً راجعوا الإدارة خلال الشهر، وتم توجيه 106 إخطاراً لعدد من الشركات لتصويب أوضاعها القانونية والإدارية.

مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

ولفت التقرير الى أن الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التي تم دمغها وفحصها بلغت 213,088.70 جرام، وتم تنفيذ 152 زيارة محل لبيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة الي زيارة 3 مصانع ذهب.

وحدة الشؤون القانونية

وبين التقرير أنه تم إحالة 222 قضية للنيابة العامة، بشأن أشخاص قاموا بإرتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لـ 146 قضية.

الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة

عملت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة على التغطية الإعلامية لأنشطة الوزارة والإدارات والهيئات والوحدات ونشر 35 مادة صحفية وتقرير اعلامي، وتصميم 10 انفوجرافيك، وإعداد برامج وحلقات تلفزيونية، والرد على استفسارات وشكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.



الإدارة العامة للدراسات والتخطيط

وبين التقرير أن الإدارة العامة للدراسات والتخطيط جهزت 3 دراسات وتقارير اقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة، ومتابعة الخطط التنموية لمحافظات قطاع غزة، وحضور العديد من اللجان داخل وخارج الوزارة.

وحدة التنسيق مع القطاع الخاص

قامت وحدة التنسيق مع القطاع الخاص خلال الشهر الماضي بالتنسيق والتواصل المستمر لعقد اجتماعات لوكيل الوزرة مع مؤسسات القطاع الخاص لبحث كافة المواضيع المتعلقة بالسجلات التجارية، وكذلك التنسيق بخصوص التحضير للانتخابات الداخلية للغرف التجارية.