ورشة عمل تبحث دور المؤثرين والنشطاء في تحصين المجتمع من الإدمان

غزة – وكالة الرأي:

عقدت لجنة الوقاية من الإدمان والمؤثرات العقلية بوزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ورشة عمل حول دور المؤثرين والنشطاء في تحصين المجتمع من هذه الآفة.

وقال رئيس اللجنة د. باسم السويركي، إن مواجهة آفة الإدمان والمؤثرات العقلية هي مسؤولية مجتمعية شاملة، مؤكدا على ضرورة تسخير كافة الجهود لمحاصرتها والقضاء عليها.

وأضاف السويركي خلال حديثه لوكالة "الرأي" أنه يقع على عاتق المؤثرين والنشطاء دور كبير في توعية المجتمع من مخاطر هذه الآفة.

بدوره، ذكر الصحفي محمد بلور لـ "الرأي" أن الصحفيين سيحاولون الوصول بالصوت والصورة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للجمهور للتركيز على هذه المسألة لدفع عجلة الحياة بشكل إيجابي، وتحفيزهم لبناء مجتمع آمن وبيئة صحية بعيدا عن مخاطر آفة الإدمان والمؤثرات العقلية.