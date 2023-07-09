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كتائب القسام تستعرض موقع إحدى عملياتها في مخيم جنين

09 تموز / يوليو 2023 05:20

كتائب القسام في جنين
كتائب القسام في جنين

جنين - وكالة الرأي:

عرضت كتائب القسام في جنين، موقع إحدى عملياتها النوعية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على المخيم.

 وتحدث أحد مجاهدي القسام في فيديو نشر مساء اليوم الأحد، عن استهداف أحد قناصي الاحتلال خلال تمركزه في منزل بمخيم جنين.

 وأكد المجاهد القسامي إصابة الجندي الإسرائيلي، مشيراً إلى وجود آثار الدماء على جدران وأرضية الموقع.

 وظهر المجاهد القسامي ملثماً ويرتدي زيه العسكري، وعصبة كتائب القسام، ويحمل بندقية من نوع ام 16 مزودة بمنظار قنص.

 وخاضت "كتائب القسام"، اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم جنين تخللها تفجير عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال ونصب كمائن وإطلاق الرصاص بكثافة.

 وأكدت الكتائب أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال مـن مسافة صـفر داخـل أزقة المخـيم، مؤكـدة وقـوع إصابات محققة في صفوف الاحتلال.

وسبق أن نشرت وحدة الهندسة التابعة لكتائب القسام في جنين، مقطعًا يظهر قيامها باستئناف العمل على تصنيع العبوات الناسفة بعد يوم واحد من انتهاء العدوان على المخيم.

ويُظهر المقطع الذي نشرته “القسام” قبل أيام، عبوات محلية الصنع ومواد متفجرة يتم إعدادها في أماكن خاصة.

 ونفذ الاحتلال عدواناً على مخيم جنين يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع الماضي، استخدم فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيًا بينهم المجاهد القسامي علي الغول، وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.

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